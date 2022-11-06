中職／穀保同學會師台灣大賽 陳冠宇看王威晨有種氣勢
陳冠宇、王威晨這組穀保家商同學，在總冠軍賽前都有傷情，陳冠宇從季末就專心養傷，趕上健康歸隊，已在昨天中繼亮相，王威晨則是第9局一度現身打擊準備區，陳冠宇也很掛心同學的狀況，知道他努力治療、復健，「他也是很希望一開始就可以站在球場上。」
陳冠宇在10月8日就因左肩胛骨不適降下二軍，例行賽未再登板，王威晨的左大腿拉傷也已經困擾兩個禮拜以上，撐到季後挑戰賽第3戰才退出戰線，經過治療後已經好轉，球隊持續觀察他的狀況。
可以趕上總冠軍賽歸隊，陳冠宇感謝球隊有這個空間，「很謝謝隊友前面打下一些領先位置，讓我們受傷的人可以專心治療，在台灣大賽歸隊，不用去擔心會不會連累到球隊，教練也給我很明確的方向，希望我總冠軍賽可以回來。」
他透露有與王威晨聊了一下，知道他很努力復健、渴望上場，「他也是很希望可以一開始就站在場上，不是只有代打。」
昨天在第9局看到王威晨拎著球棒走上打擊準備區，陳冠宇認為若他擔當代打的角色，同樣是令投手懼怕的打者，「就算狀況不好，他的打擊技巧、經驗，光是站在那邊，投手就會覺得很難投，好的打者站在上面就有種氣勢。。」
談到兩人傷情，32歲的陳冠宇感嘆年紀已經不小，今年碰到的傷勢，可能是打棒球以來最多的，必須去釐清自己的問題，維持身體健康真的很重要，「現在年輕選手都有自己特色，我們要有穩定成績、穩定身體才能和他們一起把球隊戰績打起來，身體已經不像年輕時帶一點點傷還可以繼續打，現在就是一點傷就可能影響到表現，盡量讓自己保持在健康滿重要。」
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