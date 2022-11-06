中職／總冠軍開轟數排第二 林泓育更好奇一項數據

聽到自己在總冠軍賽以10轟獨居史上第二，僅次於前隊友林智勝，樂天桃猿隊林泓育反問了一題「那出賽數差多少？」，林泓育認為，能夠在總冠賽賽打得多、打得久，比敲出幾轟是更難得的紀錄。

林泓育昨晚在總冠軍賽首戰演出單場雙響砲，瞬間甩開彭政閔的8轟、羅敏卿的9轟，獨居史上第二，第一則是林智勝的14轟，只不過球隊還是以3：5敗給中信兄弟隊。

「昨天是昨天的事。」林泓育不打算回顧成績，打總冠軍賽這類短期賽事，要快速刷新記憶，「今天是第一場，昨天的不算，每一天都是第一場。」

林泓育對於追逐全壘打紀錄沒有太大興趣，反倒是好奇，林智勝在總冠軍賽出賽了幾場？他說：「場次才是最難的，球隊要能夠打進去，自己的身體強度也要能撐過一整季，還要保持好的狀態。」

林智勝在總冠軍賽出賽46場，排名史上第7，林泓育出賽36場則要排到第16，第1名是張泰山的66場，彭政閔61場居次，現役球員最多的是高國慶以58場排第3。

林泓育坦言，自己有點意外被帶進總冠軍賽名單，「因為我自己覺得，季賽的表現不是很穩定。」雖然外界認為他的經驗無可或缺，林泓育卻有不同看法，「短期賽其實就是狀況，就像岳政華他的大賽經驗沒有很多，但打得很好。」

面對短期賽事，林泓育還是有自己的一套，他解釋，要看的不是失敗率，而是成功率，「或許球迷會覺得，失誤、失敗是輸球的關鍵，但贏球是要看成功的地方，把成功率提高。」