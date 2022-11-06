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中職／王柏融回娘家看總冠軍賽 曾總私心盼他留在日本

中央社／ 桃園6日電
旅日球星王柏融（左）總冠軍賽首戰到桃園觀戰。記者余承翰／攝影
旅日球星王柏融（左）總冠軍賽首戰到桃園觀戰。記者余承翰／攝影

具旅日資歷的好手「大王」王柏融昨天到桃園看中職總冠軍賽，賽前特別到樂天桃猿休息室與前隊友、教練團敘舊。桃猿隊總教練曾豪駒表示，王柏融來就是最好的禮物，私心希望他留在日本。

王柏融2015年至2018年間效力Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）打出亮眼表現，掀起一股「大王熱」，2018年季後取得資格旅外，年底確定轉戰日職北海道日本火腿鬥士隊。王柏融從2019年起展開日職生涯，4年生涯總計一軍出賽250場，共677打數敲出159支安打，包括14發全壘打，打擊率2成35。

火腿隊在日職總冠軍賽結束後發布王柏融退團訊息，當時王柏融所屬經紀公司表示，這是固定程序和規定，但有持續跟火腿隊溝通，不排除任何可能。

王柏融昨天現身桃園棒球場看前東家桃猿隊與中信兄弟總冠軍賽，賽前也有到休息室與前隊友、教練團敘舊，比賽過程中現場播放過去王柏融效力桃猿隊時專屬應援曲，球迷情緒高漲跟著音樂一起跳。

曾豪駒表示，對於王柏融未來動向沒有多問，王柏融如果能回到桃猿隊對球隊一定有幫助，「但我私心還是希望他繼續留在日本，畢竟他是有這個實力在日本生存」，一切讓王柏融自己選擇。

曾豪駒提到，看得出來王柏融心情很輕鬆，球季過程中難免會有壓力，但現在球季結束了，就好好思考明年的準備，期待王柏融往更好的方向走。

王柏融 日本火腿鬥士 樂天桃猿

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