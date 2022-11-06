中職／「不行、要忍住」 宋晟睿敲安最驚訝自己的選球

中信兄弟隊20歲小將宋晟睿在總冠軍賽的生涯首打席就敲安打，還原當時打席，打擊準備區上已有看似要代打他棒次的王威晨，談到此事露出神祕一抹微笑，宋晟睿招認：「教練叫我一樣準備，給威晨上去站一下。」

宋晟睿去年未被帶進總冠軍賽28人名單，今年首度參與，守備、跑速俱佳的他被賦予守備組、代跑的任務，昨天在比賽後段接替中外野守備，9局上輪到他的棒次，在球數1好2壞的情況下，掃出右外野方向滾地安打，成為兄弟昨天同場3位開張台灣大賽首安的選手。

「享受在氣氛中，當下想說讓自己的心靜下來。」宋晟睿還原當下打席，他說：「禹勳會玩節奏，變化球又犀利，昨天我居然選掉一顆變化球，那球我以往會揮，已經快要出棒了，不行、要忍住，有選掉，才有下一顆可以攻擊的球。」他因此有體悟，「冷靜吧！冷靜就會做好。」

宋晟睿還原打席心境太傳神，被虧內心戲很多，加碼自曝守備時更多內心戲，「昨天看林泓育、陳俊秀打出去眼睛一亮，滿想接的。」被虧是在外野奔跑的大狗狗。

有趣的是，他的前一棒陳文杰打擊時，王威晨走上打擊準備區揮棒，賽後陳文杰點名是關鍵、讓投手不會對自己投得太閃；最終陳文杰敲安、掃回2分打點，兄弟未換代打，依然由宋晟睿上場打擊，也才有解鎖首安的機會。

談到此事，宋晟睿露出神祕笑容，他解釋教練是說給王威晨先上去站，有叫他一樣要準備，因此自己當時也在旁邊揮棒、跟打者節奏。原來助總只是出招欺敵？宋晟睿笑說：「我也不知道。」至於王威晨走下來時跟他說了什麼？宋晟睿解答：「給我一個眼神，跟我擊掌說加油。」