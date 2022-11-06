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中職／錯過大賽霸林爵氣壞了 轉念當「金髮版曾仁和」

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊外籍投手霸林爵因傷錯過總冠軍賽，但仍穿著隊友球衣為球隊加油。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊外籍投手霸林爵因傷錯過總冠軍賽，但仍穿著隊友球衣為球隊加油。記者蘇志畬／攝影

因傷錯過總冠軍賽，樂天桃猿隊外籍投手霸林爵坦言「氣壞了」，雖然僅能列在隨隊名單，但他也以自己的方式幫助球隊，今天賽前就看到他穿著先發投手曾仁和的球衣，準備好所有可能先發投手的球衣，每一場去替換，只有狂威、必贏多兩人球衣沒買到。

霸林爵在備戰總冠軍賽時意外腳踝受傷，聽到防護員告知無法參加時，他說：「豈只是失望，我簡直氣壞了，但後來冷靜下來轉換心情，與其自怨自艾，不如想辦法幫隊友加油，無論做任何事，只要能幫助他們都好。」

霸林爵過去在澳職、美職小聯盟體系打過2次冠軍賽，加拿大獨立聯盟也有1次，堪稱季後賽老鳥，不過當他聽到這個稱呼後笑說：「季後賽很難說自己是老鳥，但能夠打季後賽都是很棒的經驗。」

今年對戰中信兄弟隊，霸林爵是5勝、防禦率3.99，成績不錯，錯過總冠軍賽是猿隊戰力一大損失，不過霸林爵也指出，自己最後2場對兄弟沒投好，或許對手已有研究，「無論如何，我不認為少了我就是對球隊有很大損失，我們還有許多好手，我相信隊友也都能勝任贏球任務。」

霸林爵 樂天桃猿 曾仁和

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