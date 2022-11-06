中職／黃潮入侵桃園右外野 成晉：很震撼

中華職棒總冠軍賽昨晚在桃園棒球場上演象猿對決，樂天桃猿隊外野手成晉的總冠軍賽初體驗，背景是滿滿黃衫軍，讓他直呼：「象迷真的厲害。」

今年總冠軍賽由中信兄弟隊與猿隊爭冠，昨天的首戰吸引1萬4132人進場，兄弟球迷在右外野的加油聲浪足以跟主場抗衡，而最終也由兄弟先帶走一勝，今天兩隊將在原地續戰，預售票也已經破萬。

成晉生涯第一次打總冠軍賽，他坦言賽前還是會緊張，但比賽開打後，亢奮大於緊張，「緊張是怕自己做不好，但轉換用期待的心情去面對。」

成晉認為冠軍賽跟例行賽沒有太大不同，只不過人數比較多、張力比較大，不過先發右外野，讓他最近距離感受象迷的吶喊聲，「象迷真的厲害，昨天跟他們距離很近，感受很震撼。」

排在第8棒的成晉昨天2打數沒安打，一次左外野飛球出局、一次三壘滾地出局，另有1次選到保送上壘，他認為這兩次擊球的品質不錯，「雖然結果是沒安打，但還有保送，整體來說算不錯。」

今年例行賽成晉對德保拉打擊率有2成40，昨天未能攻克這位大魔王，主要差異在捕手，成晉指出，福來喜在配球上很靈活，會觀察打者每個小動作，每一球都會調整，「打者要想得更多，怕動作被他抓到，很有諜對諜的感覺。」