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中職／兄弟搶首戰握86.2%封王密碼 助總：100%再跟我說
中信兄弟隊在總冠軍賽前兩戰依序推出德保拉、泰樂兩位洋投先發，總教練林威助賽前面對詢問第3、4戰是否為本土投手先發，僅回應「機率比較大」，被吐槽沒有其他洋投了，祭出招牌笑眼堅定再回：「機率比較大」。
兄弟昨天搶下首戰勝利，根據過往台灣大賽案例，封王機率高達86.2%，但林威助淡看這類數據，「如果有100%再跟我說，8成，那還有2成欸，參考用而已，我們就打我們自己的。」
兄弟今天推出泰樂迎敵，尋求在桃園再收勝場，至於第3、4戰將在周二、三於洲際球場登場；今年賽制改變，不同於以往第5戰在周四，今年第5戰起將從周五回到桃園球場，後面全是桃園主場賽事。
第一戰與第五戰之間間隔5天，形同不需考驗先發投手投1休4的能耐，林威助坦言對先發輪值調度多少會有影響，若打到第5戰，由德保拉先發的機率滿高，但是「一場一場來，沒辦法想到那麼久以後的事情，這一勝怎麼拿比較重要。」
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