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中職／1分差大膽出牌蔡齊哲 助總反問：會嗎？

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟蔡齊哲在總冠軍賽首戰中繼一局無失分。記者余承翰／攝影
中信兄弟蔡齊哲在總冠軍賽首戰中繼一局無失分。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊昨天以5：3擊敗樂天桃猿隊，在總冠軍賽開出紅盤，第8局啟用蔡齊哲被視為大膽調度，總教練林威助今天被問及此事反問「會嗎？」他表示這是教練團討論後的決定，決定後就是相信球員。

兄弟昨天在8局下3：2戰局緊咬之際，推上投手丘的投手不是李振昌，而是蔡齊哲，大膽出牌當下確實讓不少球迷訝異，而結局是10球乾淨利落的3上3下。

「那個時間點，先讓齊哲上，振昌在後面準備。」林威助表示，「當時和投手教練討論就是這樣，討論完後，就是相信我們的球員，齊哲昨天表現很好。」

李振昌在季後挑戰賽第3戰第7局登板，挨了吉力吉撈．鞏冠的兩分砲，一度讓戰局回到2：2平手，也引起球迷討論還敢不敢用。

對於後續比賽對李振昌的調度，林威助認為要往前看，「那天和他溝通，他是覺得投得有點急，但至少那場沒輸，也不用去想前面怎樣，接下來比較重要，往前看，一場一場努力去投，會用他就是相信他。」

李振昌 林威助 蔡齊哲

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