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中職／猿輸球後G2打線不換 曾總：有找到節奏
中華職棒總冠軍賽第二場今天在桃園球場續戰，樂天桃猿隊昨天以3：5輸給中信兄弟隊後，力求扳平戰局，先發打線「複製貼上」未作調整，總教練曾豪駒認為，昨天觀察下來，大家都有找到節奏。
猿隊昨天雖然有林泓育雙響砲加上陳俊秀開轟，但3發都是陽春砲，對分數挹注有限，另外唯一敲安的就是陳晨威的2安，曾豪駒表示：「昨天攻勢比較集中在1、4、5棒，其他人比較沒發揮，但大家都有找到節奏，這場繼續觀察。」
連續兩場都安排林泓育蹲捕，曾豪駒也說，例行賽比較少讓林泓育先發捕手是擔心增加受傷風險，但是到了總冠軍賽短期賽事，比較需要林泓育在配球、引導的功力，也會擔心體力問題，「但最後這段時間，還是希望他來主導。」
樂天桃猿先發打線
第1棒 陳晨威（中外野手）
第2棒 林立（二壘手）
第3棒 藍寅倫（左外野手）
第4棒 林泓育（捕手）
第5棒 陳俊秀（一壘手）
第6棒 廖健富（指定打擊）
第7棒 梁家榮（三壘手）
第8棒 成晉（右外野手）
第9棒 林承飛（游擊手）
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