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中職／猿輸球後G2打線不換 曾總：有找到節奏

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影

中華職棒總冠軍賽第二場今天在桃園球場續戰，樂天桃猿隊昨天以3：5輸給中信兄弟隊後，力求扳平戰局，先發打線「複製貼上」未作調整，總教練曾豪駒認為，昨天觀察下來，大家都有找到節奏。

猿隊昨天雖然有林泓育雙響砲加上陳俊秀開轟，但3發都是陽春砲，對分數挹注有限，另外唯一敲安的就是陳晨威的2安，曾豪駒表示：「昨天攻勢比較集中在1、4、5棒，其他人比較沒發揮，但大家都有找到節奏，這場繼續觀察。」

連續兩場都安排林泓育蹲捕，曾豪駒也說，例行賽比較少讓林泓育先發捕手是擔心增加受傷風險，但是到了總冠軍賽短期賽事，比較需要林泓育在配球、引導的功力，也會擔心體力問題，「但最後這段時間，還是希望他來主導。」

樂天桃猿先發打線

第1棒 陳晨威（中外野手）

第2棒 林立（二壘手）

第3棒 藍寅倫（左外野手）

第4棒 林泓育（捕手）

第5棒 陳俊秀（一壘手）

第6棒 廖健富（指定打擊）

第7棒 梁家榮（三壘手）

第8棒 成晉（右外野手）

第9棒 林承飛（游擊手）

林泓育 樂天桃猿 曾豪駒

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