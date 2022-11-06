中職／猿輸球後G2打線不換 曾總：有找到節奏

中華職棒總冠軍賽第二場今天在桃園球場續戰，樂天桃猿隊昨天以3：5輸給中信兄弟隊後，力求扳平戰局，先發打線「複製貼上」未作調整，總教練曾豪駒認為，昨天觀察下來，大家都有找到節奏。

猿隊昨天雖然有林泓育雙響砲加上陳俊秀開轟，但3發都是陽春砲，對分數挹注有限，另外唯一敲安的就是陳晨威的2安，曾豪駒表示：「昨天攻勢比較集中在1、4、5棒，其他人比較沒發揮，但大家都有找到節奏，這場繼續觀察。」

連續兩場都安排林泓育蹲捕，曾豪駒也說，例行賽比較少讓林泓育先發捕手是擔心增加受傷風險，但是到了總冠軍賽短期賽事，比較需要林泓育在配球、引導的功力，也會擔心體力問題，「但最後這段時間，還是希望他來主導。」

樂天桃猿先發打線