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中職／手套斷線4分鐘快速修復 福來喜：酷喔！

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊捕手福來喜。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊捕手福來喜。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊捕手福來喜的手套昨天在4局下斷線，走回休息區更換手套，僅用4分鐘就修復完畢，讓他可以繼續戴著慣用手套上場，福來喜也稱讚修得快，尤其在高張力的賽事之下，能拿著習慣的手套是很重要的事。

兄弟昨天以5：3擊敗樂天桃猿隊，德保拉、福來喜擔綱先發投捕，比賽進行到4局下林泓育的打席時，只見福來喜突然走向場邊，主審跟在他身後了解狀況，原來是他的手套線斷裂，必須更換備用手套。

福來喜在5局下就換回原本的黑色手套，全靠球團合作的手套修復職人小孔，只用4分鐘就為他修補好手套。

福來喜表示，手套的線斷裂是時常發生的事，今年應該也遇過兩次，「常常蹲捕，手套磨損快，這是正常狀況。」但在高張力的比賽之下，很需要自己原本的手套，可以快速拿回修好的手套，「滿酷的，修得很快。」他也提到，在國外比賽碰到相同狀況時，同樣也會有人在休息室裡協助修復手套、備妥材料。

初來台灣時，福來喜並非使用這咖黑色手套，「剛來台灣時所用的手套，就是現在的備用手套。」現在這咖手套已經戴習慣、接起來也比較舒服，「盡可能會使用同一個手套，就像有人會有特別喜歡的衣服、耳環、戒指，就會特別常使用。」

樂天桃猿 中信兄弟 德保拉

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