中職／胖哥淋浴間的men’s talk 陳冠宇安心拆彈

樂天桃猿隊左投陳冠宇昨天迎來台灣大賽初登板，「拆彈」繳出好投，其實賽前還有一件事讓他很緊張，就是接受母公司樂天的日文訪問，比起台灣大賽登板，他尷尬笑說：「差不多緊張」。

猿隊昨天以3：5輸給中信兄弟隊，先發投手狂威投到第6局一出局留下壘上兩名跑者退場，陳冠宇接手面對江坤宇，讓他敲出雙殺打化解危機，最終中繼1.2局無失分。

旅日10年回歸的陳冠宇，曾在日職有季後賽先發經驗，台灣大賽初體驗賽前，昨天面對媒體詢問卻掛滿笑容說「不好意思」、「改天好嗎？」原來是因日文訪問讓他從前一晚就緊張。

「採訪也是我們的工作，能做的就儘量做到最好。」陳冠宇笑說自己個性比較謹慎，生活起來滿累的。他坦言日文能力比起旅日時期退步一些，「前一晚也一直在想，畢竟不是自己習慣的語言，不是那麼好表達，稍微有惡補一下。」

賽前度過日文訪問難關後，陳冠宇也攻克場上危機。昨役的登板，他說沒想很多、享受在比賽中面對眼前的打者，「和國際賽差不多，可能差在國際賽比較少電子應援，感覺很不一樣，腎上腺素拉滿高。」對於緊張情緒，他認為：「每個人都會緊張，還是要上去，不要因為緊張造成太多想法，那樣投出來的質可能不是你想要的。」

他也透露，先前洗澡時有和林泓育稍微聊一下，「胖哥說，你的球不好打，儘量投進好球帶，投起來不會有太多想法，投起來安心很多。」也幫助他在場上心情更篤定。