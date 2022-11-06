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MLB／菜鳥野手第一人 潘尼亞4成猛打獲世界大賽MVP

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
太空人隊菜鳥游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）以4成打擊率奪下世界大賽MVP。 美聯社
太空人隊菜鳥游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）以4成打擊率奪下世界大賽MVP。 美聯社

第一次打世界大賽太空人隊游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）就繳出超齡表現，隨著太空人隊今天在第六戰擊倒費城人隊封王，也成為史上第一位獲選世界大賽MVP的菜鳥野手。

25歲的潘尼亞在世界大賽六場比賽都出賽，25打數敲出10支安打，包含1轟、2支二壘打、3分打點，打擊率4成整、上壘率4成23、長打率6成。

潘尼亞是史上第三位獲得世界大賽MVP的菜鳥球員，前兩人是1959年道奇隊雪莉（Larry Sherry）、1997年馬林魚隊赫南德茲（Livan Hernandez），都是投手。

而潘尼亞在美聯冠軍賽也獲選MVP，在同一年包辦聯盟冠軍系列賽、世界大賽MVP，與赫南德茲並列史上唯二新秀。

世界大賽 費城人 太空人

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