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中職／總冠軍賽G2桃猿拚扳平 兄弟若再贏奪冠機率近九成

中央社／ 台北6日電
中信兄弟今天將派出泰樂先發。本報系資料照／記者黃仲裕攝影
中信兄弟今天將派出泰樂先發。本報系資料照／記者黃仲裕攝影

中職總冠軍賽中信兄弟昨天率先搶下首勝，今天第2戰樂天桃猿隊派出投手曾仁和先發盼扳平戰局，據統計前2戰打完1勝1敗球隊、奪冠機率仍有5成，中信兄弟派出泰樂先發力拚2連勝。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽昨天在樂天桃園棒球場開打，今天樂天桃猿隊和中信兄弟隊繼續在桃園球場交手，4日公布預售票已經破1萬1000張，將成桃園球場總冠軍賽第23場觀眾破萬比賽。

兄弟隊昨天靠著洋投德保拉7局優質先發，雖被敲出2支陽春砲，但沒有造成重傷害，失掉2分責失分，幫助球隊以5比3拿下首勝。

兄弟今天將派出洋投泰樂先發，泰樂本季與桃猿僅有1場對戰紀錄，先發投5.2局失掉2分責失分，拿下勝投、對戰防禦率3.18。

桃猿隊首戰吞敗，今天派出本土投手曾仁和先發，曾仁和本季與兄弟交手，先發3場投11.2局失掉4分（2分責失分），戰績1勝、沒有敗績，對戰防禦率1.54，對戰數據亮眼。

根據聯盟統計，在總冠軍賽率先取得2勝0敗的球隊，奪冠機率高達88.2%，兄弟力拚2連勝，但對桃猿來說，只要能扳平戰局至1勝1敗，歷史統計仍有5成的機會可以奪冠。

桃猿隊昨天雖然輸球，但中心打線火力甦醒，林泓育個人生涯首度在總冠軍賽單場雙響砲，賽後以10轟、獨居聯盟總冠軍賽全壘打排行第2，累積40得分也是史上第2、僅次於彭政閔的41分，今天有機會再推進紀錄。

另外，桃猿隊陳俊秀今年例行賽沒能有全壘打，總冠軍賽首戰就開轟，7局敲出陽春砲，總冠軍賽跨季連續16場安打，再1場比賽可以追平隊友郭嚴文寫下的總冠軍賽跨季17場安打聯盟紀錄，跨季連16場得分則已經是聯盟紀錄。

樂天桃猿 曾仁和 中信兄弟

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