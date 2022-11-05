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中職／9局用陳禹勳因對戰數據 曾豪駒：結局由教練承擔

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影

在總冠軍賽以逸待勞的樂天桃猿隊，首戰就踢到鐵板，陳禹勳把關的9局上多掉2分讓戰局更艱險，總教練曾豪駒賽後解釋當下未推出豪勁的原因，是因陳禹勳的對戰數據占上風，留他在場上就是相信他，結局由教練承擔。

面對猿隊洋投狂威，兄弟在首局就趁他的不穩及捕手林泓育的失誤攻下3分，黃韋盛在台灣大賽的生涯首打席，就以安打挹注2分打點。

3：2的戰局，陳禹勳把關的9局上，兩出局後被許基宏敲出安打、保送陳子豪，面對陳文杰的打席，猿隊外野選擇趨前守備，被他一棒越過外野守備再攻下2分而底定。

曾豪駒坦言，9局上多掉2分，確實是造成此戰追不回的主因，當下未推出豪勁踩煞車是因陳禹勳對戰數據占上風，「會留他在上面就是相信他，結果就由我們承擔。」

猿隊的意外驚喜是低潮了整季的陳俊秀，例行賽全壘打掛零，卻在總冠軍賽首戰就開轟，一棒回應教練團的信任。曾豪駒也說，「整季對德保拉比較沒有發揮，不過4、5兩棒（林泓育、陳俊秀）在長打有發揮，這是我們最想看到的，希望明天打線串聯可以更好。」他也肯定陳俊秀大賽經驗豐富、專注力提升，「經由這場比賽，中心棒次復甦之後，對之後的比賽有幫助。」

陳禹勳 陳俊秀 曾豪駒

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