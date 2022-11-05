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棒球／第14屆重光盃今開幕 福林國小憶國慶表演超光榮

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第十四屆重光盃全國少棒錦標賽今天在台北市青年公園棒球場開幕。圖／台北市棒球協會提供
第十四屆重光盃全國少棒錦標賽今天在台北市青年公園棒球場開幕。圖／台北市棒球協會提供

2022年第十四屆重光盃全國少棒錦標賽今天在台北市青年公園棒球場開幕，今年參賽隊伍維持32隊規模，比賽場地包括青年公園、觀山球場等，讓小球員們在後疫情時代持續燃燒棒球魂。

重光盃是財團法人陳重光文教基金會與台北市體育總會棒球協會共同主辦的少棒賽事，基金會董事長陳炳甫表示，疫情已經走到尾聲，加上老天賞臉，讓今天的開幕相當順利，「在座的小朋友有些未來可能成為台灣之光，就算棒球不是你一輩子的工作，仍可以是你一輩子的興趣，希望大家都能快樂打球。」

上屆冠軍台北福林國小今年夏天相當忙碌，先是在南韓取得LLB世界少棒錦標賽亞太區代表權，代表台灣重返暌違7年的威廉波特，並捧回季軍。正因小朋友們在世界發光，上個月的國慶日受邀參加國慶大典，還是「開路先鋒」第一組上場表演的團體。

「很難得的體驗，還要跟專業樂團彩排，小朋友們都很興奮，興奮大過於緊張。」福林總教練章子健笑說：「能夠參與國家盛事，覺得非常光榮。」

福林上屆拿下賽史首冠，不過主力今年大多畢業，而且教練團前陣子都不在台灣，但今天仍是以15：0擊敗台南協進國小，包括余牧樺的2分砲，取得開門紅，讓章子健直言對這批孩子有點不好意思，「我只能說他們還在成長中，畢竟訓練的量比以往少，藉由多參加比賽幫助大家進入狀況。」

2019年才成立正式棒球隊的宜蘭蓬萊國小，今年是首度參加重光盃盛會，學校主任兼創隊教練彭佳志表示，「礙於經費，我們必須慎選比賽。我一直很想參加重光盃，因為這賽事很強調保護小選手的觀念與規則，符合我的理念，很高興大會今年的邀請，無論哪一組的實力都很堅強，一定可以提升我們很多經驗。」

蓬萊首戰面對來勢洶洶的台東紅葉遭到0：20「扣倒」，守備發生6次失誤，不過彭佳志一點也不苛責小朋友，「其實我們宜蘭已經下了一個月的雨了，沒什麼機會練球，來這邊就是學習經驗，謝謝紅葉全力應戰。」他笑說，希望大家別看了這場比賽後就質疑他們的實力，他確信球員表現會越來越好。

其他重點賽事，台中忠孝國小羅宇彥敲出本屆首轟，帶有2分打點，助隊9：0擊敗彰縣東山國小。竹縣關西國小靠著先發投手兼第三棒林俊熙的2分打點再見安打，逆轉勁敵桃園龜山國小。無獨有偶，桃園仁善國小雖然丟掉2分領先，5局下半許永泰率先敲出二壘安打，最後由陳葳綸掃出再見安打，3：2氣走新北興穀國小。

棒球 威廉波特

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