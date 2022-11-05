中職／黃韋盛總冠軍首安棒打狂威 助總給嘉獎
王威晨的腳傷讓他無法在總冠軍賽首戰先發，但今天頂替三壘位置的新人黃韋盛毫無生澀感，總冠軍賽生涯初先發就在首打席敲出安打，還是一支2分打點安打，幫助中信兄弟隊今天以5：3攻克樂天桃猿隊。
今天在桃園球場開打的中職總冠軍賽，黃韋盛1局上就面對滿壘大場面，他表示：「滿興奮的，剛站上去腳都還在抖，告訴自己不要有負面想法，幫助球隊、把內容打出來就好。」結果他敲出一支右外野滾地安打，將領先擴大到3：0。
總教練林威助對黃韋盛表現給了四字評語：「值得嘉獎。」今天在王威晨缺陣下選擇由黃韋盛頂替，林威助也解釋，考量到他本季對戰狂威數據不錯才有此安排，「也真的打得不錯。」
本季對戰狂威6打數4安打，黃韋盛表示，自己例行賽初先發就是對上狂威，因此對他特別有印象，知道球種都很快，所以打擊時提早準備，「他的球很快，尾勁也很好，抓他的速球去攻擊，並且要注意滑球。」
雖然後面兩打席再次對上狂威都吞K，不過黃韋盛表示，主要是自己策略設定問題，「但是心態上有比較放開。」頂替站上三壘，黃韋盛認為不會有太多壓力，「學長就說做好自己平時做的就好。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言