中職／黃韋盛總冠軍首安棒打狂威 助總給嘉獎

王威晨的腳傷讓他無法在總冠軍賽首戰先發，但今天頂替三壘位置的新人黃韋盛毫無生澀感，總冠軍賽生涯初先發就在首打席敲出安打，還是一支2分打點安打，幫助中信兄弟隊今天以5：3攻克樂天桃猿隊。

今天在桃園球場開打的中職總冠軍賽，黃韋盛1局上就面對滿壘大場面，他表示：「滿興奮的，剛站上去腳都還在抖，告訴自己不要有負面想法，幫助球隊、把內容打出來就好。」結果他敲出一支右外野滾地安打，將領先擴大到3：0。

總教練林威助對黃韋盛表現給了四字評語：「值得嘉獎。」今天在王威晨缺陣下選擇由黃韋盛頂替，林威助也解釋，考量到他本季對戰狂威數據不錯才有此安排，「也真的打得不錯。」

本季對戰狂威6打數4安打，黃韋盛表示，自己例行賽初先發就是對上狂威，因此對他特別有印象，知道球種都很快，所以打擊時提早準備，「他的球很快，尾勁也很好，抓他的速球去攻擊，並且要注意滑球。」

雖然後面兩打席再次對上狂威都吞K，不過黃韋盛表示，主要是自己策略設定問題，「但是心態上有比較放開。」頂替站上三壘，黃韋盛認為不會有太多壓力，「學長就說做好自己平時做的就好。」