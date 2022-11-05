快訊

韓國瑜首度站台湧萬人 林耕仁講到「鄉下說」落淚：一定要拚下去

專家名單多公布上網「EUA卻做不到」？專家：愈不給愈可疑

志願軍曾聖光戰死烏克蘭 我外交部證實：助家屬前往確認

中職／黃韋盛總冠軍首安棒打狂威 助總給嘉獎

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊黃韋盛1局上敲出兩分打點安打。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊黃韋盛1局上敲出兩分打點安打。記者余承翰／攝影

王威晨的腳傷讓他無法在總冠軍賽首戰先發，但今天頂替三壘位置的新人黃韋盛毫無生澀感，總冠軍賽生涯初先發就在首打席敲出安打，還是一支2分打點安打，幫助中信兄弟隊今天以5：3攻克樂天桃猿隊。

今天在桃園球場開打的中職總冠軍賽，黃韋盛1局上就面對滿壘大場面，他表示：「滿興奮的，剛站上去腳都還在抖，告訴自己不要有負面想法，幫助球隊、把內容打出來就好。」結果他敲出一支右外野滾地安打，將領先擴大到3：0。

總教練林威助對黃韋盛表現給了四字評語：「值得嘉獎。」今天在王威晨缺陣下選擇由黃韋盛頂替，林威助也解釋，考量到他本季對戰狂威數據不錯才有此安排，「也真的打得不錯。」

本季對戰狂威6打數4安打，黃韋盛表示，自己例行賽初先發就是對上狂威，因此對他特別有印象，知道球種都很快，所以打擊時提早準備，「他的球很快，尾勁也很好，抓他的速球去攻擊，並且要注意滑球。」

雖然後面兩打席再次對上狂威都吞K，不過黃韋盛表示，主要是自己策略設定問題，「但是心態上有比較放開。」頂替站上三壘，黃韋盛認為不會有太多壓力，「學長就說做好自己平時做的就好。」

王威晨 林威助

延伸閱讀

中職／王威晨揮棒就有威脅 陳文杰擴大領先二壘打靠他

中職／總冠軍賽首戰 王威晨未先發、胖秀扛中心棒次

中職／神奇的英特波 可以衝刺的王威晨「心情滿好」

中職／其他球隊已在秋訓 助總：可以打到現在很幸福

相關新聞

中職／總冠軍G2兄弟推泰樂 曾仁和先發：注意節奏

中華職棒總冠軍賽第一戰由中信兄弟隊拔得頭籌，今晚在桃園球場以5：3擊敗樂天桃猿隊，明天第二戰兄弟繼續推出洋投泰樂應戰，猿...

中職／德保拉7局壓制桃猿 兄弟搶下冠軍賽關鍵首勝

中信兄弟隊德保拉依舊是難以擊倒的大魔王，今天在中華職棒總冠軍賽首戰，繳出7局失2分好投，幫助球隊以5：3擊敗地主樂天桃猿...

中職／林泓育冠軍賽第9轟甩開彭政閔 與羅敏卿並列第二

樂天桃猿隊林泓育今天在總冠軍賽開轟，一發陽春砲讓他甩開彭政閔、追平羅敏卿，總冠軍賽累積9轟並列史上第二多，也為球隊打破鴨...

中職／那個男人來了！王柏融有情有義 現身台灣大賽

「那個男人」來了！桃園球場今天進行總冠軍賽，王柏融低調現身，有情有義相挺前東家。

中職／再收集福來喜4個擁抱和我愛你 呂彥青：希望啦！

不同於去年定位先發投手，呂彥青今年以終結者的角色投入總冠軍賽，最直接感受的差異或許是比賽結束瞬間來自福來喜的擁抱，對於目...

中職／一定是大拇指 豪勁讚兄弟：很強的球隊

樂天桃猿隊終結者豪勁今年以36次救援成功拿下救援王，將是猿隊在總冠軍賽對戰中信兄弟的牛棚要角，談起對手豪勁先比出了大拇指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。