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中職／王威晨揮棒就有威脅 陳文杰擴大領先二壘打靠他

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊陳文杰9局上敲出兩分打點二壘安打。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊陳文杰9局上敲出兩分打點二壘安打。記者余承翰／攝影

王威晨今天雖然沒有出賽，但光是在旁練習揮棒就有威脅性，而他與周思齊的一番談話，讓中信兄弟隊打線重新穩下來，9局上再啟攻勢，陳文杰的2分打點安打擴大領先，才能夠以5：3擊敗樂天桃猿隊，穩穩收下今年中職總冠軍賽第一勝。

兄弟今天在1局上就先攻3分，但隨著猿隊林泓育、陳俊秀相繼開轟，剩下1分領先，9局上2出局後，許基宏先敲安打，接著陳子豪保送上壘，陳文杰緊接著從陳禹勳手中敲出深遠飛球，形成清壘二壘打，進帳2分打點，也讓9局下林泓育的單場第二轟沒有造成影響。

陳文杰在今天賽前總冠軍賽是10打席無安打，今天前3打席也只有1次四壞保送，7局上個人的總冠軍首安終於開張，他露出大大笑容說：「開心。」跟2017、2021年打總冠軍賽相比，陳文杰認為經驗的累積，讓自己更知道遇到狀況該怎麼做，「不用想很多。」

9局上的狀況就是，陳文杰注意到對手不想掉分，因此三名外野手都往前站，「我盡可能往外野送，打越遠越好，2好球前是這樣設定。」陳文杰是在1好2壞下敲出安打，也是今年對戰陳禹勳的第一支安打，「2好球前，好球就攻擊。」

陳文杰打擊時，王威晨站在場邊準備代打，陳文杰就說，有王威晨在後面，投手可能不會太閃，「畢竟威晨安打率很高，所以我差不多設定到就打。」

不過隨著陳文杰敲出安打，王威晨最後並沒有站上打擊區，而是繼續讓宋晟睿打擊，總教練林威助解釋，如果滿壘或有機會的話，會讓王威晨、詹子賢上去打擊，因此都有讓他們先準備。

比賽打到後段時，王威晨與周思齊更是召集野手圍圈圈，陳文杰透露，因為球隊中間沒有得分，所以兩人是提醒大家，剩下3局要再專注一點，周思齊也點出節奏有被樂天投手帶走，「希望我們放慢一點。」

中信兄弟隊陳文杰9局上敲出兩分打點二壘安打。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊陳文杰9局上敲出兩分打點二壘安打。記者余承翰／攝影

陳文杰 王威晨

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