中職／開轟後有曾總的抱抱 陳俊秀：他一直都很信任我

樂天桃猿隊今天以3：5輸給中信兄弟隊，在總冠軍賽首戰兵敗，但不是沒有收穫，第4、5棒林泓育、陳俊秀炸裂3轟，其中陳俊秀今年例行賽全壘打掛0，終在總冠軍賽開轟，沒辜負教練團持續投下的信任票，總教練曾豪駒也給了他鼓勵的抱抱。

陳俊秀今年身為聯盟最高薪野手，但例行賽遲遲未開轟，最終寫下生涯第一個0轟賽季，長打消失得無影無蹤一直飽受檢討，對於是否將他帶進總冠軍賽28人名單，曾豪駒從來沒有懷疑，還是相信他的能力，陳俊秀在首戰就回應信任。

陳俊秀此役前兩打數空手而歸，第7局一棒掃出左外野牆外，擊到球後，華麗的360度轉身一吐怨氣，這發狙擊德保拉的陽春砲，一度幫助猿隊縮小落後為2：3。

對於今年首轟竟在總冠軍賽出現，陳俊秀先是喊「老天爺啊！」他說其實想法和例行賽時一樣，只是想把球打扎實，沒有去想全壘打，「只是很簡單，做一樣的事，有時候就這樣出現了，棒球就這樣，很難說，打好不一定有安打，要想辦法調整心態，最難在這邊。」至於那華麗的360度轉身，他不好意思笑說：「轉太大力了，有點煞不住。」

他在繞壘後回到休息區後，曾豪駒送上大大的擁抱，陳俊秀說：「是總仔主動的」，他也吐露感謝，「他們一直都很信任我，狀況不好，還是一直給我用自己的方式去調整，不會強迫我一定要怎樣做。」

對於這個擁抱，曾豪駒則說：「就是一個鼓勵，我們絕對是一直相信他，也需要他相信他自己，只要他相信自己就可以做得到，也的確他做到了。」

陳俊秀從2015年總冠軍賽第7場開始，跨越17年（4場）、18年（5場）、19年（5場），已經連續15場跑回分數，為總冠軍賽史上最長紀錄，這一轟讓他推進為連16場；跨季連16場敲安，則是逼近郭嚴文的17場。