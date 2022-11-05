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中職／守不住嘴角堅稱非因林襄 德保拉：我就快樂保拉
中信兄弟隊在總冠軍賽首戰以5：3擊敗樂天桃猿隊，德保拉先發7局失2分獲選單場MVP，出席賽後記者會，會後正好是林襄舉牌揭曉明天先發投手，德保拉臉上溢滿笑容，但堅稱不是因為看到林襄，「我本來就一直保持微笑，所以大家才會叫我快樂保拉啊！」
德保拉連續兩年為兄弟擔綱總冠軍賽首戰先發，繳出一場好投，面對打線實力強悍的猿隊，先發7局僅被敲出4安打，因為林泓育、陳俊秀的陽春砲丟掉2分。
扛總冠軍賽打頭陣的任務，德保拉說面對這樣的比賽，大家賽前都有壓力，「所以我說第一局是最有壓迫感的，第一球投出後，壓力就消失了。」
德保拉曾自曝最喜歡Rakuten Girls中的林襄、是他的理想型，此戰猿隊球迷出招，在本壘後舉起10幾面她的大頭看板，希望可以影響他的投球；德保拉對此笑說，沒有注意到本壘後方球迷舉什麼東西。
有趣的是，聯盟例行在賽後記者會後由啦啦隊女孩揭曉下一戰先發投手，而今天就由林襄擔綱，進出記者會場地時，都見德保拉笑嘻嘻，話語中充滿笑意，讓在場媒體都忍不住抬頭張望他的表情變化，讓德保拉慌張提醒翻譯「繼續啦！」
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