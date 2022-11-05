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中職／總冠軍G2兄弟推泰樂 曾仁和先發：注意節奏
中華職棒總冠軍賽第一戰由中信兄弟隊拔得頭籌，今晚在桃園球場以5：3擊敗樂天桃猿隊，明天第二戰兄弟繼續推出洋投泰樂應戰，猿隊則由本土投手曾仁和扛起止敗任務。
對於選擇泰樂先發的決定，兄弟總教練林威助談得不多，僅表示這是教練團開會後的決定；猿隊總教練曾豪駒則表示，不管第一戰輸贏，原本就已經排定由曾仁和扛起第二戰先發。
曾仁和今年球季戰績7勝2敗、防禦率2.48，對戰兄弟3場1勝0敗、防禦率1.54，觀察兄弟季後挑戰賽狀況，曾仁和認為有其中幾棒需要特別注意，另外自己投球節奏不能被帶走，還有就是要注意兄弟的突襲戰術。
泰樂是在今年9月才來台加盟兄弟，出賽5場3勝1敗，防禦率2.51，唯一一場對戰猿隊就是本季初登板，以5.2局失2分的表現拿下勝投。
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