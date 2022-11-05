中職／德保拉7局壓制桃猿 兄弟搶下冠軍賽關鍵首勝

中信兄弟隊德保拉依舊是難以擊倒的大魔王，今天在中華職棒總冠軍賽首戰，繳出7局失2分好投，幫助球隊以5：3擊敗地主樂天桃猿，右外野的黃潮應援聲傳遍桃園棒球場。

德保拉過去在總冠軍賽4場出賽僅被敲1轟，今晚被敲4支安打裡就有2發全壘打，但將失血壓制到最低，就掉2分，以107球投完7局，另有2次三振、2次四死球，讓球隊保有勝利機會；退場後接替的蔡齊哲、呂彥青各投1局無失分，守住勝利。

兄弟在1局上就展開一輪猛攻，3支安打中間夾著猿隊捕手林泓育一次失誤，一口氣打下3分，陳子豪的安打敲回第1分，黃韋盛在滿壘時的安打帶有2分打點。

兄弟後續在得點圈有人時是6支0，猿隊則是靠著「雙胖」追分，林泓育在4局下先棒打德保拉，一發陽春砲打破鴨蛋，7局下換陳俊秀跟進，也是一發陽春砲追到1分落後。

1分差的比賽在9局上獲得舒緩，陳文杰在2出局一、二壘有人時，從陳禹勳手中敲出二壘安打，清空壘包擴大到5：2領先；9局下林泓育雖然從呂彥青手中轟出一發中外野全壘打，但也只有進帳1分。

林泓育今天單場雙響砲，生涯在總冠軍賽累積10轟，連續超車彭政閔的8轟、羅敏卿的9轟，獨居史上第二多，第一是林智勝的14轟；而悶了一整個球季的陳俊秀，在總冠軍賽敲出今年首轟，跨季連16場敲安，逼近郭嚴文保有的17場紀錄。

猿隊先發投手狂威雖然在第1局就丟掉3分，但只有1分責失，接下來回穩沒再失血，109球投完5.1局，被敲6支安打，另有6次三振、4次四壞保送，吞下敗投。

兄弟搶下這一勝有多重要？根據聯盟統計，過去在總冠軍賽取得1勝0敗的球隊裡（包含先勝1場），有29次有25次奪冠，機率為86.2%，少數4次曾經演出逆轉秀的是1991、2008年統一獅，以及1997年味全龍、2016年義大犀牛隊。