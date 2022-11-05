快訊

台灣大賽／「大魔王」7局壓制桃猿 兄弟5:3搶下冠軍戰關鍵首勝

北市長辯論／被陳時中酸「問很多次」 蔣萬安：哪一次把疑慮講清楚？

北市長辯論／原本笑著看攝影機 陳時中1句話讓黃珊珊轉頭直盯他6秒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／不要再問了 陳俊秀陽春砲推進連16場得分神紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿陳俊秀7局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
樂天桃猿陳俊秀7局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影

不是不到，只是時候未到，陳俊秀今年例行賽寫下生涯第一個0轟賽季，本季首度炸裂竟是出現在總冠軍賽，今天在首戰第7局敲出陽春砲，狙擊中信兄弟隊洋投德保拉，這一轟也讓他延續一項神人紀錄。

陳俊秀本季深陷低潮，砲管始終靜悄悄，讓他一直飽受質疑、頻頻被問長打去哪了，對於是否將他帶進總冠軍賽28人名單，總教練曾豪駒從來沒有懷疑，還是相信他的能力，陳俊秀在首戰就回應信任。

陳俊秀此役前兩打數空手而歸，第7局一棒掃出左外野牆外，擊到球後，華麗的360度轉身一吐怨氣，這發陽春砲也幫助猿隊縮小落後為2：3。

陳俊秀從2015年總冠軍賽第7場開始，跨越17年（4場）、18年（5場）、19年（5場），已經連續15場跑回分數，為總冠軍賽史上最長紀錄，這一轟讓他推進為連16場；跨季連16場敲安，則是逼近郭嚴文的17場。

陳俊秀 郭嚴文 中信兄弟

延伸閱讀

中職／總冠軍賽首戰 王威晨未先發、胖秀扛中心棒次

中職／曾豪駒執教首度總冠軍賽心境不同：我是菜鳥

中職／曾總說他是「Key man」 陳俊秀笑看到標題就滑過去

中職／豪勁最快今天追平陳禹勳 曾豪駒開綠燈讓他拚了

相關新聞

中職／德保拉7局壓制桃猿 兄弟搶下冠軍賽關鍵首勝

中信兄弟隊德保拉依舊是難以擊倒的大魔王，今天在中華職棒總冠軍賽首戰，繳出7局失2分好投，幫助球隊以5：3擊敗地主樂天桃猿...

中職／林泓育冠軍賽第9轟甩開彭政閔 與羅敏卿並列第二

樂天桃猿隊林泓育今天在總冠軍賽開轟，一發陽春砲讓他甩開彭政閔、追平羅敏卿，總冠軍賽累積9轟並列史上第二多，也為球隊打破鴨...

中職／那個男人來了！王柏融有情有義 現身台灣大賽

「那個男人」來了！桃園球場今天進行總冠軍賽，王柏融低調現身，有情有義相挺前東家。

中職／再收集福來喜4個擁抱和我愛你 呂彥青：希望啦！

不同於去年定位先發投手，呂彥青今年以終結者的角色投入總冠軍賽，最直接感受的差異或許是比賽結束瞬間來自福來喜的擁抱，對於目...

中職／一定是大拇指 豪勁讚兄弟：很強的球隊

樂天桃猿隊終結者豪勁今年以36次救援成功拿下救援王，將是猿隊在總冠軍賽對戰中信兄弟的牛棚要角，談起對手豪勁先比出了大拇指...

中職／其他球隊已在秋訓 助總：可以打到現在很幸福

中職史上第5次在總冠軍賽上演樂天桃猿與中信兄弟隊交手，教頭已與前四度對戰不同，猿隊教頭曾豪駒稱自己是總冠軍賽的菜鳥，兄弟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。