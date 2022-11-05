中職／不要再問了 陳俊秀陽春砲推進連16場得分神紀錄

不是不到，只是時候未到，陳俊秀今年例行賽寫下生涯第一個0轟賽季，本季首度炸裂竟是出現在總冠軍賽，今天在首戰第7局敲出陽春砲，狙擊中信兄弟隊洋投德保拉，這一轟也讓他延續一項神人紀錄。

陳俊秀本季深陷低潮，砲管始終靜悄悄，讓他一直飽受質疑、頻頻被問長打去哪了，對於是否將他帶進總冠軍賽28人名單，總教練曾豪駒從來沒有懷疑，還是相信他的能力，陳俊秀在首戰就回應信任。

陳俊秀此役前兩打數空手而歸，第7局一棒掃出左外野牆外，擊到球後，華麗的360度轉身一吐怨氣，這發陽春砲也幫助猿隊縮小落後為2：3。

陳俊秀從2015年總冠軍賽第7場開始，跨越17年（4場）、18年（5場）、19年（5場），已經連續15場跑回分數，為總冠軍賽史上最長紀錄，這一轟讓他推進為連16場；跨季連16場敲安，則是逼近郭嚴文的17場。