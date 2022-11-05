中職／林子崴不拿年紀當藉口 笑稱王溢正大賽表現像鬼

20歲左投林子崴是此次樂天桃猿隊總冠軍賽帶入最年輕的投手，他知道「姊姊」王溢正總冠軍賽表現像鬼一樣厲害；林子崴不把年紀輕當藉口，更珍惜機會。

中華職棒樂天桃猿隊今年總冠軍賽帶入2名20歲球員，為投手林子崴、野手馬傑森。談起今年球季，林子崴透露一開始會想要證明自己有能力待在一軍，但後來發現一直跟別人比較、反而會給自己太大的壓力，把平常的練習做好、調整場上的心態蠻重要的。

桃猿隊總教練曾豪駒也提到，林子崴雖然年輕，但教練團一直有觀察他，球季後半段移往後援，球季末對兄弟的比賽上場投，表現不錯、展現氣勢，所以最後選擇把他帶進總冠軍賽。

林子崴說，球隊如果有需要，先發、長中繼有信心勝任，適應上沒有太大的問題，雖然是總冠軍賽名單中最年輕的投手，但不會把年輕當作藉口，「我覺得能在這個年紀就被帶入總冠軍賽很幸運、也很珍惜」。

談起對於總冠軍賽的記憶，林子崴難忘2012年Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）打總冠軍賽，外野手詹智堯飛撲再見接殺，那時後他才10歲、剛開始打棒球。

林子崴還提到有看陣中老經驗投手「姊姊」王溢正總冠軍賽完投勝的影片，直呼王溢正總冠軍賽表現「跟鬼一樣」，林子崴也請教王溢正總冠軍賽和例行賽的不同，「學長跟我說，差很多、完全不一樣，但要自己去體驗。」