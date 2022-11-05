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中職／那個男人來了！王柏融有情有義 現身台灣大賽
「那個男人」來了！桃園球場今天進行總冠軍賽，王柏融低調現身，有情有義相挺前東家。
王柏融效力猿隊4年，曾隨球隊打過3年台灣大賽，累積63打數敲出28支安打、4轟，打擊率高達4成44；他在2019年展開旅日生涯、加入火腿隊，同一年，少了他的猿隊仍在總冠軍賽稱霸。
王柏融在2019年總冠軍賽首戰就曾現身桃園球場，猿隊相隔兩年打進總冠軍賽，王柏融今天也未缺席，現身球場為前東家應援。
火腿已在日前公告王柏融退團，他的下一步動向未定，續留日職、回歸中職都未排除，根據2019年底領隊會議中的決議，滿3年年資行使旅外資格的球員，未來返台須回歸母隊補足年資，才會取得中職自由球員資格，若王柏融決定回歸中職，猿隊是他唯一的歸屬。
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