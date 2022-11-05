中職／總冠軍賽首戰 王威晨未先發、胖秀扛中心棒次

中華職棒總冠軍賽首戰今天在桃園棒球場開打，先發陣容出爐，中信兄弟隊最終未將王威晨放進先發名單，黃韋盛擔任發三壘手，樂天桃猿隊林泓育、陳俊秀續扛中心棒次。

林立今年球季主打第1棒，扮演「核彈頭」角色，7月下旬一度轉打第2棒，後來又移往第3棒，今天猿隊打線將他排在第2棒，另外由陳晨威擔任開路先鋒。

今年主打第2棒的成晉則移到第8棒，總教練曾豪駒表示，成晉第一次打總冠軍賽是一個考量點，另外就是後段棒次也需要有人帶動攻勢，因此將他往後移。

另外猿隊將朱育賢放板凳、藍寅倫先發左外野，曾豪駒表示，主要考量是近況調整，加上與德保拉的對戰數據，因此決定由藍寅倫先上。

王威晨因腿部有傷，季後挑戰賽第2戰提前退場、第3戰沒上，雖然經過5天休兵積極治療，已可全力衝刺，也被帶進28人名單，不過總教練林威助在觀察王威晨練習狀況後，做出決定，未讓他先發，而是由黃韋盛擔任三壘手。

中信兄弟先發打線

第1棒 岳政華（中外野手）

第2棒 江坤宇（游擊手）

第3棒 許基宏（一壘手）

第4棒 陳子豪（指定打擊）

第5棒 陳文杰（左外野手）

第6棒 林書逸（右外野手）

第7棒 黃韋盛（三壘手）

第8棒 福來喜（捕手）

第9棒 岳東華（二壘手）

樂天桃猿先發打線

第1棒 陳晨威（中外野手）

第2棒 林立（二壘手）

第3棒 藍寅倫（左外野手）

第4棒 林泓育（捕手）

第5棒 陳俊秀（一壘手）

第6棒 廖健富（指定打擊）

第7棒 梁家榮（三壘手）

第8棒 成晉（右外野手）

第9棒 林承飛（游擊手）