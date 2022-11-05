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中職／為台灣大賽而生 王溢正拿過5勝還是會緊張

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊王溢正。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊王溢正。圖／聯合報系資料照

樂天桃猿隊相隔2年再次打進總冠軍賽，「姊姊」王溢正雖然是第6次打總冠軍賽，但角色從先發變中繼，王溢正認為不同角色的工作不同，但同樣的是，還是會緊張。

王溢正過去5次參與總冠軍賽都沒空手而回，5場先發拿下5勝0敗，包括最為人記憶的2015年，在球隊被聽牌後，於第五戰演出9局完投勝，猿隊也最終逆轉奪冠，生涯總冠軍賽勝投數也與前統一獅洋投海克曼並列史上最多。

不過今年球季王溢正先發、後援兩頭跑，球季尾聲回到牛棚，王溢正認為，過去在總冠軍賽先發，「只要準備好，在登板的那一天用盡全力面對打者，把所有想法都放在那一天就好。」但作為牛棚投手，「調整方式不同，每天都有可能出賽。」

猿隊投手群中，陳冠宇、曾仁和、許峻暘、林子崴都是第一次參與中職總冠軍賽，王溢正也不吝分享經驗，同是左投的林子崴就說從王溢正身上學到很多，王溢正則表示，球隊目前年輕化，大家有把握住就有機會，「相信表現一定會很好」。

雖然總冠軍賽經驗豐富，但王溢正也還是會緊張，「不緊張代表重視程度不夠，說不緊張是不可能的。」他也以過去先發經驗跟隊友分享，「如何去把緊張的程度降下來，變成剛剛好，能夠發揮力量，讓腎上腺素幫助你。」

王溢正 牛棚 林子崴

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