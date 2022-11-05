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中職／一定是大拇指 豪勁讚兄弟：很強的球隊
樂天桃猿隊終結者豪勁今年以36次救援成功拿下救援王，將是猿隊在總冠軍賽對戰中信兄弟的牛棚要角，談起對手豪勁先比出了大拇指動作，直誇「是很強的球隊」。
豪勁今年對上兄弟拿下6次救援成功，對戰防禦率僅0.52，不過仍未掉以輕心，除了稱讚對手的強悍外，豪勁也說：「這應該會是很精采的系列賽，自己要專注每一顆球，打者、守備也要對每個Play都保持專注。」
豪勁雖然在例行賽差1次錯過追平單季最多救援紀錄，但豪勁說：「紀錄次要，總冠軍才是首要目標。」例行賽最後一戰面對味全龍隊，豪勁單局掉4分，失分之前有顆內角球未獲主審青睞，未能結束比賽反而被接連敲安，讓救援機會飛走。
豪勁表示，當下當然不是很開心，「但主審也是人，會有想法不同的地方，另一方面來說，我今年有6次救援失敗，如果另外5次有1、2次守住，也許就能破紀錄。」
豪勁手上已有兩枚冠軍戒，2012年美職響尾蛇隊2A、2016年日職廣島隊都曾幫助球隊封王，面對中職總冠軍賽也很期待，「如果能夠破紀錄跟冠軍都到手當然最好，不過現在最專注就是幫助球隊拿下總冠軍。」
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