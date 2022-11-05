快訊

北市長辯論／陳時中稱「趙少康是蔣萬安最大側翼」 蔣萬安這樣回

北市長辯論／批陳時中否決放寬育兒津貼 蔣萬安：跟台北市民有仇？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／再收集福來喜4個擁抱和我愛你 呂彥青：希望啦！

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
呂彥青。記者余承翰／攝影
呂彥青。記者余承翰／攝影

不同於去年定位先發投手，呂彥青今年以終結者的角色投入總冠軍賽，最直接感受的差異或許是比賽結束瞬間來自福來喜的擁抱，對於目標是否在台灣大賽再搜集4個福來喜的擁抱，他笑答：「希望啦！可能這次會抱更久一點喔！」

今年季中因李振昌的手肘發炎休兵，呂彥青生涯首次救援成功在7月24日來到，從此一路為兄弟把關最後一道防線；福來喜則在7月10日回到一軍後就常駐主戰捕手的位置，成為在勝利到來之際，第一個上前擁抱呂寶的男人。

像是季後挑戰賽第3戰時，呂彥青在8局提前上場，全程掛滿不失禮貌的微笑「拆彈」，最終成功搞定6個出局數、未失分，守下兄弟的勝利瞬間，福來喜抱著呂彥青激動以RAP語速連發我愛你、I love you。

呂彥青回應當時場面也覺得很不好意思，「他前面先講中文的我愛你，那一句講很大聲，連現場很吵，我都還是聽得到，後面一連串英文，我也聽不太懂。」他笑答自己也不知道要回他什麼，「就跟他亂講一通，我當下只是覺得為什麼要抱那麼久，把他推開又很尷尬。」

下次如果再碰到福來喜的告白，是否說得出「我愛你」回應？呂彥青坦言：「比較少和男生講這種事情啦！」他透露，正常狀況下的福來喜，通常都是上前告訴他這場丟得不錯、哪些球投得很好，「上一場是特別激動，可能也是因為進台灣大賽。」

呂彥青也提到，這是在先發時比較難碰到的狀況，「丟先發，可能要完投9局才感受得到吧！投最後一任是結束馬上就感受得到，不只捕手，還有野手當下的喜悅。」

呂彥青。記者余承翰／攝影
呂彥青。記者余承翰／攝影

呂彥青 台灣大賽 李振昌

延伸閱讀

生澀轉大人 呂彥青扛終結者安心守護第九局

中職／季後挑戰賽勝投換人 李振昌變呂彥青

中職／讚呂彥青「拆彈」太關鍵 助總情不自禁為他鼓掌

中職／龍隊劉時豪3支雙殺打要命 兄弟近9年8度前進台灣大賽

相關新聞

中職／一來先把冷氣調到24度 助總吩咐備妥暖暖包

中職總冠軍賽今天在桃園棒球場開打，中信兄弟隊一到球場，就感受到北部天氣的冷冽，總教練林威助笑說一進休息室就被冷氣冷到，溫...

中職／其他球隊已在秋訓 助總：可以打到現在很幸福

中職史上第5次在總冠軍賽上演樂天桃猿與中信兄弟隊交手，教頭已與前四度對戰不同，猿隊教頭曾豪駒稱自己是總冠軍賽的菜鳥，兄弟...

中職／總冠軍賽菜鳥 曾仁和卻已有投球經驗

雖然是第一次打中職總冠軍賽，樂天桃猿隊曾仁和已經投過1球，那是2017年總冠軍賽，當時他為中信兄弟隊開球，而如今是要對上...

中職／一定是大拇指 豪勁讚兄弟：很強的球隊

樂天桃猿隊終結者豪勁今年以36次救援成功拿下救援王，將是猿隊在總冠軍賽對戰中信兄弟的牛棚要角，談起對手豪勁先比出了大拇指...

中職／再收集福來喜4個擁抱和我愛你 呂彥青：希望啦！

不同於去年定位先發投手，呂彥青今年以終結者的角色投入總冠軍賽，最直接感受的差異或許是比賽結束瞬間來自福來喜的擁抱，對於目...

中職／台鋼雄鷹首場對外賽 13日對戰中信兄弟

台鋼雄鷹9月24日展開秋訓，經過1個多月體能、技術訓練，隊史首場對外自辦練習賽將於11月13日在澄清湖棒球場登場，對手為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。