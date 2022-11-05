中職／再收集福來喜4個擁抱和我愛你 呂彥青：希望啦！

不同於去年定位先發投手，呂彥青今年以終結者的角色投入總冠軍賽，最直接感受的差異或許是比賽結束瞬間來自福來喜的擁抱，對於目標是否在台灣大賽再搜集4個福來喜的擁抱，他笑答：「希望啦！可能這次會抱更久一點喔！」

今年季中因李振昌的手肘發炎休兵，呂彥青生涯首次救援成功在7月24日來到，從此一路為兄弟把關最後一道防線；福來喜則在7月10日回到一軍後就常駐主戰捕手的位置，成為在勝利到來之際，第一個上前擁抱呂寶的男人。

像是季後挑戰賽第3戰時，呂彥青在8局提前上場，全程掛滿不失禮貌的微笑「拆彈」，最終成功搞定6個出局數、未失分，守下兄弟的勝利瞬間，福來喜抱著呂彥青激動以RAP語速連發我愛你、I love you。

呂彥青回應當時場面也覺得很不好意思，「他前面先講中文的我愛你，那一句講很大聲，連現場很吵，我都還是聽得到，後面一連串英文，我也聽不太懂。」他笑答自己也不知道要回他什麼，「就跟他亂講一通，我當下只是覺得為什麼要抱那麼久，把他推開又很尷尬。」

下次如果再碰到福來喜的告白，是否說得出「我愛你」回應？呂彥青坦言：「比較少和男生講這種事情啦！」他透露，正常狀況下的福來喜，通常都是上前告訴他這場丟得不錯、哪些球投得很好，「上一場是特別激動，可能也是因為進台灣大賽。」