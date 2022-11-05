中職／總冠軍賽菜鳥 曾仁和卻已有投球經驗

雖然是第一次打中職總冠軍賽，樂天桃猿隊曾仁和已經投過1球，那是2017年總冠軍賽，當時他為中信兄弟隊開球，而如今是要對上兄弟，記憶重新被勾起，讓他直呼：「滿好玩的。」

曾仁和是在去年球季加入猿隊，今年第一次隨隊打進總冠軍賽，是過去在美職無論大、小聯盟都沒有過的體驗，不過曾仁和認為，在大聯盟投球時的張力也很大，「因為人數很多，那時候太緊張，做的事情跟平常不一樣。」

有了那時候的經驗，曾仁和這次更懂得要保持平常心，雖然被定位在先發，不過也會有投完要中繼或長中繼的心理準備，曾仁和說：「季後賽就這幾場，要隨時應變，教練怎麼用我們也不知道，投手就是這些，有突發狀況也是要上去，短期比賽為了球隊。」

曾仁和一度忘記自己在總冠軍賽開過球，但經媒體提醒後，找回記憶，他說：「忘記是冠軍賽，但有記得是在洲際開過球。」那是2017年10月31日，兩隊正好就是Lamigo桃猿隊（樂天前身）與中信兄弟隊。

曾仁和過去是「恰哥」彭政閔的球迷，那次開球也有遇到中信慈善基金會董事長辜仲諒，曾仁和說：「現在變成要對上他們，滿好玩的，季後賽就是享受，不要被綁手綁腳，丟不好也是要面對。」

觀察兄弟季後挑戰賽，曾仁和認為有其中幾棒需要特別注意，另外自己投球節奏不能被帶走，還有就是要注意兄弟的突襲戰術。