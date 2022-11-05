中職／其他球隊已在秋訓 助總：可以打到現在很幸福

中職史上第5次在總冠軍賽上演樂天桃猿與中信兄弟隊交手，教頭已與前四度對戰不同，猿隊教頭曾豪駒稱自己是總冠軍賽的菜鳥，兄弟教頭林威助也自認還在學習中，「我只是多了一次，應該沒什麼差別啦！」

兄弟過去被戲稱「七年六亞」，猿隊就賞了4「亞」，兄弟這4趟以失敗作收的「獵猿行動」，總教練依序是謝長亨、吳復連、史耐德、伯納；今年再抗衡雙方教頭已非當年，林威助尋求連續兩年登頂冠軍教頭；曾豪駒則是首度以總教練的身分征戰總冠軍賽，讓兄弟4「亞」的猿隊主帥都是洪一中。

對於曾豪駒自稱菜鳥，林威助瞇起笑眼說：「他一軍總教練三年了，我才兩年，我只是多了一次（總冠軍賽），應該沒什麼差別啦，都還在學習中。」

被問到這幾天好睡嗎？林威助回應一如往常，並非一如往常的好睡，而是一如往常的不好睡，「過了這幾場就會比較好睡，都是試煉。」他表示，「可以打到現在很幸福，其他球隊已在秋訓，我們還可以在這邊比賽。」

林威助也感性表示，球員這一路以來很認真也很辛苦，球隊從一開始的目標就很明確，就是總冠軍，現在有機會挑戰就是全力拚戰。