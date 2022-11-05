中職／一來先把冷氣調到24度 助總吩咐備妥暖暖包
中職總冠軍賽今天在桃園棒球場開打，中信兄弟隊一到球場，就感受到北部天氣的冷冽，總教練林威助笑說一進休息室就被冷氣冷到，溫度只有開10幾度，「我把它調到24度」。
兄弟與樂天桃猿隊上演台灣大賽史上第5次對戰，今年賽制與以往不同，猿隊握有5場主場，兄弟則是2場。
對於北部天氣的考驗，林威助透露：「來之前有看天氣預報、風有點大，氣溫也比較低，前幾天已經請管理準備暖暖包，也提醒選手注意保暖。」語畢可愛地從褲子後方口袋一撈，拿出自己的暖暖包。
看著正在進行打擊練習的猿隊，林威助說：「看曾總（曾豪駒）也是穿短袖，好像很習慣北部天氣。」得知猿隊休息區已設置暖爐，助總笑答：「我一進來（休息室）就說不會太冷嗎？」一看冷氣只開10幾度。
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