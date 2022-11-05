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中職／台鋼雄鷹首場對外賽 13日對戰中信兄弟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊11月13日起展開對外練習賽。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊11月13日起展開對外練習賽。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹9月24日展開秋訓，經過1個多月體能、技術訓練，隊史首場對外自辦練習賽將於11月13日在澄清湖棒球場登場，對手為中信兄弟，接下來依序在19日對統一獅、20日與24日皆和富邦悍將對戰，4場賽事皆開放免費進場。

台鋼雄鷹秋訓經過第一階段體能、第二階段技術訓練，昨（4）日首度進行投打實戰練習，執行統籌教練林振賢表示，「第一天Live BP，選手準備看起來狀況還不錯，打擊者對於球感維持、投手控球都還不錯，球速都有出來。」

林振賢也提到：「陳冠豪今天球速大概148到151公里之間，最重要還是投手控球狀況，如果能調整好，相信不管投打兩端，他們都能很快進入比賽狀態。」接下來預計還有4到5次投打實戰練習，為了接下來練習賽做準備。

台鋼雄鷹隊史首次秋訓地點選在高雄市立澄清湖棒球場，主題為「CAMP IN」 KAOHSIUNG，與高雄市緊密結合，強調深耕經營屬地主義，同時期許選手踏實累積經驗，經過1個多月集訓，隊史首場練習賽登場，地點同樣選在澄清湖棒球場，也是為未來主場做暖身。

對於即將進行自辦練習賽，與其他職棒球隊對戰，林振賢表示，主要讓選手找回比賽節奏跟感覺，教練團也能從中了解選手對比賽應付與解讀能力，「最重要是把目前為止練習的表現出來。」

台鋼雄鷹 棒球 球速

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