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中職／猿象台灣大賽爭霸 搶下首勝球隊奪冠機率破8成

中央社／ 台北5日電
猿象台灣大賽首戰在桃園開打，根據歷史搶下首勝奪冠機率高達86.2%。 聯合報系資料照
猿象台灣大賽首戰在桃園開打，根據歷史搶下首勝奪冠機率高達86.2%。 聯合報系資料照

中職總冠軍賽今晚將在樂天桃園棒球場開打，截至昨天預售破1萬3500張，將是桃園第22場觀眾破萬總冠軍賽，根據統計，搶下首勝奪冠機率高達86.2%，今天兩隊都派洋投打頭陣。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽今天開打，樂天桃猿隊全年度戰績第一，擁有第1、2、5、6、7場主場優勢，中信兄弟有第3、4場主場優勢，截至昨天為止，總冠軍賽前4戰門票預售都破萬，今天首戰預售票破1萬3500張。

桃園棒球場今天賽前總冠軍賽累計21場觀眾破萬、與洲際棒球場並列聯盟紀錄，今天也將是第22場破萬觀眾總冠軍賽，有機會挑戰滿場，上一次桃園球場總冠軍賽滿場為2019年第一戰。

樂天桃猿隊隊史總計拿過7次總冠軍，2017至2019年間完成3連霸，2019年底由日商樂天集團接手球隊，今年要挑戰隊史第8冠、也是樂天接手後首冠；兄弟隊史拿過8次總冠軍，去年睽違11年拿下總冠軍，今年力拚2連霸。

根據聯盟統計，歷年在總冠軍賽先取得1勝0敗的球隊，奪冠機率高達86.2%，含2017、2018年Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）先保送1勝在內，近5年沒有例外。

要搶下指標性首勝，兄弟派出陣中最穩定的洋投德保拉先發，德保拉本季與桃猿對戰11場先發，投出2場完封勝，戰績6勝2敗、對戰防禦率2.71，對戰數據很亮眼。

桃猿隊首戰派出洋投狂威先發，狂威本季與兄弟交手，6場先發戰績4勝、沒有敗績，對戰防禦率3.65。

樂天桃猿 棒球 德保拉

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