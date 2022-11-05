WBC／球迷票選日本王牌 四冠王山本比下二刀流大谷！
世界棒球經典賽將在明年3月開幕，各國目前都在積極備戰中，日本雅虎近期進行一場「誰是日本武士隊王牌投手」投票，投票結果另眾人驚訝不是效力於美國職棒天使隊「二刀流」大谷翔平，而是由連續兩年取得「四冠王」成就並隨隊拿下日本一的歐力士王牌山本由申，力壓大谷翔平及達比修有，成為球迷心中王牌。
山本由申這兩年在日職累積數據，可以說是屠殺了日本打者，今年更創下日職史上首位連續2年拿下4冠王頭銜歷史，本賽季26場登板，防禦率僅1.68並送出205次三振，也讓球迷對這位24歲年輕投手抱有期望。
日本雅虎所做的投票結果下來，山本以73.66 ％得票率比下兩位已經旅美前輩大谷翔平67.47 ％及達比修有的60.88 ％，而球迷也給出沒投給大谷的理由，就是雖然期待他以二刀流登板，但希望他當打者及後援投手就好。
另外已經宣布將挑戰大聯盟的軟銀王牌千賀滉大以17.60 ％位居第四，今年在日職投出完全比賽的「令和怪物」佐佐木朗希則以16.47 ％位列第五。
接著日本隊將在栗山英樹帶領下，今、明兩天在東京巨蛋與讀賣巨人及日本火腿來場熱身賽，11/9、10日則去札幌巨蛋與來訪澳洲隊進行友誼賽。
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