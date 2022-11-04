世界盃5人制棒球台灣力拚首冠 首戰打韓國

備戰世界盃5人制棒球賽，台灣代表隊今天結束集訓後，5日出發赴墨西哥，比賽將於墨西哥當地時間7日開打，台灣隊首戰將與韓國隊交手、力拚首冠。

台灣在8月首屆亞洲盃5人棒球賽冠軍戰擊敗日本奪冠、寫下歷史，亞洲盃前3名球隊台灣、日本、韓國取得世界盃參賽門票，世界盃將於當地時間11月7日在墨西哥開打。

首屆世界盃5人制棒球賽總計12支球隊參賽，台灣與韓國、法國、委內瑞拉、突尼西亞、肯亞同在B組，A組有地主墨西哥、日本、南非、香港、古巴和立陶宛，預賽採分組循環賽制，分組前3名晉級超級循環賽複賽，冠軍戰預計13日舉行。

世界盃5人制棒球賽台灣代表隊由總教練郭勇志領軍，代表隊成員為亞洲盃原班人馬，包括男選手高捷、邱郡、施季定華（以上台體大）、凃昱豪（輔仁大學），女選手林倢妤（台體大）、高家宜（國立體大）、林渝喬（開南大學）、林祈（台北市大）。

台灣代表隊預計5日早上班機出發，台灣代表隊預賽首戰將於當地時間8日與韓國交手，接下來依序與委內瑞拉、突尼西亞、肯亞、和法國交手。