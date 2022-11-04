快訊

花蓮25歲阿美族志願軍傳戰死烏克蘭 家屬悲慟難以置信

美股跌深反彈？花旗策略師舉3理由：沒得指望

中職／桃猿28人最幼齒 馬傑森對明星無安打比賽印象深

中央社／ 桃園4日電
中職樂天桃猿隊此次總冠軍賽28人名單中，最年輕球員是20歲野手馬傑森（圖）。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
中職樂天桃猿隊此次總冠軍賽28人名單中，最年輕球員是20歲野手馬傑森（圖）。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

中職樂天桃猿隊此次總冠軍賽28人名單中，最年輕球員是20歲野手馬傑森，馬傑森季中受傷，最後能趕上總冠軍賽他直言既驚訝又興奮，對Lamigo時期洋投明星總冠軍賽投出無安打印象深刻。

中華職棒樂天桃猿隊此次總冠軍賽28人名單中，投手林子崴、野手馬傑森都年僅20歲，馬傑森又小林子崴約2個月，成為此次桃猿隊28人名單中最年輕球員。

馬傑森7月比賽守備時右腳「翻船」動刀，直到10月才開始在二軍實戰出賽，10月底回到一軍打3場比賽，22日與味全龍隊交手，延長賽12局上場打擊，首度在一軍用左打方式亮相，最後被三振、成為那場比賽最後出局數。

馬傑森表示，7月受傷時醫生說要休息蠻久的，沒有想到有機會可以趕上總冠軍賽，被帶入28人名單就是肯定，首度打總冠軍賽又驚訝又興奮，如果有機會上場就盡力表現自己。

談起10月22日一軍那場比賽，馬傑森表示是很特別的體驗，在高張力的情況上場打擊，不是用慣用的右打，而是嘗試左打也是學習經驗，教練團也有鼓勵他，上場打擊不管結果如何，好壞不要多想、就是多一個經驗，但他也表示，總冠軍賽不會「左右開弓」、還是會用右打出賽。

馬傑森表示，過去沒有特別支持哪支球隊，但對2015年Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）總冠軍賽第7戰，桃猿隊洋投明星投出無安打比賽印象很深刻。

馬傑森 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／必贏多總冠軍賽放中繼 猿隊第四戰人選曾總還在想

中職／猿隊名單2驚奇 霸林爵左腳踝不適、外野選黃敬瑋

中職／總冠軍28人兄弟複製貼上 桃猿捨棄霸林爵

MLB／世界大賽第2次無安打 太空人4投聯手寫紀錄扳平戰局

相關新聞

中職／台灣大賽首戰德保拉尬狂威 連13年洋投較勁

中華職棒總冠軍賽首戰先發投手今天公布，中信兄弟隊派出德保拉，樂天桃猿隊由狂威應戰，總冠軍賽開幕戰連續13年上演洋投較勁。

中職／狂威扛台灣大賽首戰先發 警惕兄弟3左打

中華職棒總冠軍賽先發投手揭曉，樂天桃猿隊推出狂威先發，面對中信兄弟隊左打陣，他也做好準備，鎖定陳文杰、陳子豪、許基宏三名...

中職／曾總說他是「Key man」 陳俊秀笑看到標題就滑過去

樂天桃猿隊在總冠軍賽28人名單放進陳俊秀，雖然今年球季成績不如以往，但仍希望倚仗他拿過2次總冠軍賽MVP的經驗，陳俊秀也...

中職／必贏多總冠軍賽放中繼 猿隊第四戰人選曾總還在想

樂天桃猿隊迎戰總冠軍賽帶了3名洋投，但其中僅狂威定位先發，必贏多、豪勁都會在牛棚待命，這份28人名單思考良久，總教練曾豪...

中職／等了7年終進總冠軍賽名單 張閔勛先板凳待命

張閔勛因緣際會錯過Lamigo桃猿隊三連霸時期，到今年隊名換成樂天桃猿隊，他也迎來生涯首次進入總冠軍賽名單，但也因為是第...

中職／台灣大賽前4戰票房都破萬 洲際、桃園紀錄繼續糾纏

中華職棒總冠軍賽將在明天開打，中信兄弟對戰樂天桃猿隊的組合熱鬧滾滾，前4戰票房都已經確定破萬，首戰在桃園球場預售票已達1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。