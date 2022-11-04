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中職／曾豪駒執教首度總冠軍賽心境不同：我是菜鳥

中央社／ 桃園4日電
猿隊總教練曾豪駒。聯合報系資料照／記者藍宗標攝影
猿隊總教練曾豪駒。聯合報系資料照／記者藍宗標攝影

中華職棒總冠軍賽明天開打，桃猿隊力拚樂天接手後首冠，明天首戰預售1萬3500張門票；這也是曾豪駒執教首度打總冠軍賽，他笑說球員、對方總教練林威助都是老鳥，「我是菜鳥」。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽明天開打，樂天桃猿隊是上半季冠軍、全年度戰績第一名，手握5場主場優勢，中信兄弟是下半季冠軍，有第3、4場主場。

桃猿隊明天在主場樂天桃園棒球場迎戰兄弟隊，首戰預售票1萬3500張票，6日預售票賣出1萬1000張，中信兄弟也公告第3戰主場預售1萬3500張，第4戰預售已經達1萬5000張票、內野幾乎完售。

今天兩隊都有安排練球，桃猿隊2019年底由日商樂天集團接手，曾豪駒為接手後首任總教練，此次也是曾豪駒首度率隊打總冠軍賽。

曾豪駒坦言感覺當然不一樣，穿的球衣不一樣、角色也不一樣，有些球員打總冠軍賽經驗很多、是老鳥，中信兄弟總冠軍林威助去年率隊拿下總冠軍、也是老鳥，「我是第一年、算是菜鳥。」

曾豪駒表示，總冠軍賽就是一種氛圍，不管打多少次都還是會亢奮、緊張，但這是好事，就去好好享受這種感覺，壓力多少都會有，就看怎麼承受壓力，也有提醒球員場上專注做好每件事情、不要受到外界影響。

「有時候是因為害怕失去，所以會緊張不安」，曾豪駒也提醒球員把練習中該做的事情做好，就可以用正面的態度好好面對。

曾豪駒 樂天桃猿 中信兄弟 林威助

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