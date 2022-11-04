中職／生日在第7戰 成晉期待封王遊行當禮物

中華職棒總冠軍賽將在明天開打，樂天桃猿隊有3名球員是11月壽星，第一次打總冠軍賽的成晉生日在11月13日，正好是第七戰，不過他可不希望球隊打好打滿，若能趕在生日當天封王遊行才是完美禮物。

猿隊日前在嘉義球場練習時，特別先為11月壽星慶生，成晉之外還有11月1日出生的陳俊秀、26日出生的朱育賢，另外總教練曾豪駒11月27日生日，打擊教練鮑伊則是11月9日，眾人的生日願望都是「總冠軍」。

成晉在9月時因打擊造成左手腕挫傷，差點趕不上季後賽，他坦言過程中有點心慌，「但要感謝防護員，積極幫我治療，讓我能夠在球季後段歸隊，也趕上總冠軍賽。」

猿隊陣中有8人是第一次打總冠軍賽，成晉是其中之一，雖然賽事還沒開打，但今天全隊到桃園球場練習，他已經感受到不同氛圍，「還是要保持平常心，例行賽怎麼做就盡全力表現在冠軍賽」。

成晉更藉著看中信兄弟與味全龍隊的季後挑戰賽，提前適應總冠軍賽氣氛，「我自己在房間看，想說這種張力、強度應該就是冠軍賽會有的，看的時候心態上更把自己武裝起來。」

如果打滿7場，成晉就要在總冠軍賽期間度過生日，但他說：「我不希望打到第7場，希望前面就順順結束。」如果是生日當天封王遊行呢？他說：「如果可以，那就是完美的禮物。」