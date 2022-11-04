中職／等了7年終進總冠軍賽名單 張閔勛先板凳待命
張閔勛因緣際會錯過Lamigo桃猿隊三連霸時期，到今年隊名換成樂天桃猿隊，他也迎來生涯首次進入總冠軍賽名單，但也因為是第一次，總教練曾豪駒預計讓他先在板凳待命。
從2016年就加入猿隊，張閔勛卻直到今年才入選，他說：「那時候比較可惜，遇到低潮或是受傷，沒有辦法進去，球隊最順的時候沒有參與到，今年好不容易有機會，就是珍惜。」
桃猿雖然名單上有4名捕手，不過廖健富預計以一壘為主，另外林泓育、嚴宏鈞、張閔勛3人，曾豪駒表示，三人蹲捕的經驗都夠，不過考量到張閔勛第一次打總冠軍賽，可能先放在後面，先發捕手以林泓育、嚴宏鈞為主。
張閔勛不擔心角色問題，「不管有沒有上場，就是盡我的能力去幫助球隊。」若是沒上場，他也會盡力去觀察場上狀況，發現問題時去提醒隊友、投手，「大家互相幫助」。
雖然是第一次打總冠軍賽，但張閔勛認為過去國際賽經驗可以作為參考，「緊張是一定會，這是好事，但不要太多，一點點緊張，代表有把渴望帶進去，企圖心會更強，還滿享受這樣的緊張、亢奮。」
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