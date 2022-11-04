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中職／台灣大賽前4戰票房都破萬 洲際、桃園紀錄繼續糾纏
中華職棒總冠軍賽將在明天開打，中信兄弟對戰樂天桃猿隊的組合熱鬧滾滾，前4戰票房都已經確定破萬，首戰在桃園球場預售票已達1萬3500張，有封王機會的第四戰在台中洲際球場更已經開出1萬5000張票房。
樂天桃猿隊年度戰績第一取得主場優勢，明天開始的總冠軍賽前兩戰，目前預售票依序是第一戰1萬3500張、第二戰1萬1000。
另外中信兄弟隊稍早也公布，8日開始在台中洲際球場舉行的第三、第四戰，今天中午開放售票，第三戰預售1萬3500張
第四戰預售1萬5000張，其中第四戰內野幾乎完售。
兩隊前兩場主場票房都確定破萬，這也代表有一項紀錄要繼續糾纏，洲際球場在總冠軍賽累計23場觀眾人數破萬，與桃園球場並列聯盟最高紀錄，不過若戰線延長，11日開始的第5到7戰都在桃園球場舉行，有機會獨居第一。
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