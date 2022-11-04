快訊

都是燒焦味！自強號進站冒煙著火 200位旅客松山站急換車

台版柬埔寨！詐團疑虐死3人棄屍 地點偏僻過去就問題多

長榮海運財報有多猛？ 五關鍵數字一次看懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／台灣大賽前4戰票房都破萬 洲際、桃園紀錄繼續糾纏

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
台灣大賽總冠軍賽票房熱賣，前4戰都已破萬！ 聯合報系資料照
台灣大賽總冠軍賽票房熱賣，前4戰都已破萬！ 聯合報系資料照

中華職棒總冠軍賽將在明天開打，中信兄弟對戰樂天桃猿隊的組合熱鬧滾滾，前4戰票房都已經確定破萬，首戰在桃園球場預售票已達1萬3500張，有封王機會的第四戰在台中洲際球場更已經開出1萬5000張票房。

樂天桃猿隊年度戰績第一取得主場優勢，明天開始的總冠軍賽前兩戰，目前預售票依序是第一戰1萬3500張、第二戰1萬1000。

另外中信兄弟隊稍早也公布，8日開始在台中洲際球場舉行的第三、第四戰，今天中午開放售票，第三戰預售1萬3500張

第四戰預售1萬5000張，其中第四戰內野幾乎完售。

兩隊前兩場主場票房都確定破萬，這也代表有一項紀錄要繼續糾纏，洲際球場在總冠軍賽累計23場觀眾人數破萬，與桃園球場並列聯盟最高紀錄，不過若戰線延長，11日開始的第5到7戰都在桃園球場舉行，有機會獨居第一。

樂天桃猿 中信兄弟 中華職棒

延伸閱讀

中職／「德保拉殺手」僅隨隊 曾豪駒會提醒蔡鎮宇不要衝出去

詐騙集團凌虐囚禁棄屍3人 不排除有其他囚禁據點

中職／狂威扛台灣大賽首戰先發 警惕兄弟3左打

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

相關新聞

中職／台灣大賽首戰德保拉尬狂威 連13年洋投較勁

中華職棒總冠軍賽首戰先發投手今天公布，中信兄弟隊派出德保拉，樂天桃猿隊由狂威應戰，總冠軍賽開幕戰連續13年上演洋投較勁。

中職／狂威扛台灣大賽首戰先發 警惕兄弟3左打

中華職棒總冠軍賽先發投手揭曉，樂天桃猿隊推出狂威先發，面對中信兄弟隊左打陣，他也做好準備，鎖定陳文杰、陳子豪、許基宏三名...

中職／曾總說他是「Key man」 陳俊秀笑看到標題就滑過去

樂天桃猿隊在總冠軍賽28人名單放進陳俊秀，雖然今年球季成績不如以往，但仍希望倚仗他拿過2次總冠軍賽MVP的經驗，陳俊秀也...

中職／必贏多總冠軍賽放中繼 猿隊第四戰人選曾總還在想

樂天桃猿隊迎戰總冠軍賽帶了3名洋投，但其中僅狂威定位先發，必贏多、豪勁都會在牛棚待命，這份28人名單思考良久，總教練曾豪...

中職／等了7年終進總冠軍賽名單 張閔勛先板凳待命

張閔勛因緣際會錯過Lamigo桃猿隊三連霸時期，到今年隊名換成樂天桃猿隊，他也迎來生涯首次進入總冠軍賽名單，但也因為是第...

中職／台灣大賽前4戰票房都破萬 洲際、桃園紀錄繼續糾纏

中華職棒總冠軍賽將在明天開打，中信兄弟對戰樂天桃猿隊的組合熱鬧滾滾，前4戰票房都已經確定破萬，首戰在桃園球場預售票已達1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。