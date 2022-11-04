中職／「德保拉殺手」僅隨隊 曾豪駒會提醒蔡鎮宇不要衝出去

樂天桃猿隊蔡鎮宇今年對戰德保拉打擊率近3成，而總冠軍賽首戰中信兄弟隊不出意外的推出德保拉，只不過蔡鎮宇只能以隨隊角色貢獻，曾豪駒開玩笑說：「我會叫他不要衝上去。」

對於蔡鎮宇不在28人名單內，曾豪駒解釋，蔡鎮宇對球隊上半季封王的貢獻很大，不過之後下二軍因頭部撲壘導致肩膀脫臼，趕不上在球季尾聲歸隊。

少了蔡鎮宇對猿隊攻克德保拉有不小影響，因為他生涯對戰德保拉20打數7安打，對戰打擊率高達3成50，就算限縮到今年，也有17打數5安打、打擊率2成94的好表現，加上2次保送，上壘率也有4成55。

雖然無法以球棒做出貢獻，曾豪駒表示，蔡鎮宇的拚勁能夠影響球隊，對團隊氣氛很有幫助，因此希望他在總冠軍賽隨隊，持續為球隊帶來正能量。

另外隨隊的還有余德龍、林智平，以及腳傷缺陣的霸林爵，曾豪駒開玩笑說，會提醒蔡鎮宇不要衝上去，另外告訴霸林爵「不要太生氣。」蔡鎮宇今年曾因衝撞投手遭到禁賽，霸林爵去年曾因對主審暴怒被趕出場。