中職／必贏多總冠軍賽放中繼 猿隊第四戰人選曾總還在想

樂天桃猿隊迎戰總冠軍賽帶了3名洋投，但其中僅狂威定位先發，必贏多、豪勁都會在牛棚待命，這份28人名單思考良久，總教練曾豪駒知道外界會疑慮，但安排上都有其原因。

「必贏多角色在中繼。」曾豪駒今天在猿隊總冠軍賽前最後練習時說道，「目前投手只有先排前2場，後面視情況而定，第一場交給狂威是考量他對戰兄弟數據不錯，希望能拔得頭籌。」

這代表猿隊要在本土投手中找戰力，防禦率王黃子鵬、7勝2敗的曾仁和都是不錯人選，外界疑惑的是第四戰誰投？曾豪駒表示，必贏多、林子崴、王溢正都是可能人選，也不排除狂威投一休三，「現在談第四戰還太早，先一步步贏下來再說。」

至於選擇帶季賽只出賽7場的黃敬瑋，曾豪駒解釋，余德龍在練習最後一天腰部不適，球隊需要工具人的角色，黃敬瑋一軍經驗相對豐富，再加上後段代打人選的腳程不快，會需要黃敬瑋代跑、代守。

曾豪駒坦言，球季有不少有貢獻的球員無法選入，但也很感謝他們，「沒入選的都是遺珠，外界或許有些疑問，是有比較可惜的人選，但都還是球隊的一份子，這份名單不可能面面俱到，只能在確認主力後，再做出隊形調整。」