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中職／曾總說他是「Key man」 陳俊秀笑看到標題就滑過去

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
8局下樂天桃猿陳俊秀擊出1分打點安打，攻下球隊第3分。記者季相儒／攝影
8局下樂天桃猿陳俊秀擊出1分打點安打，攻下球隊第3分。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊在總冠軍賽28人名單放進陳俊秀，雖然今年球季成績不如以往，但仍希望倚仗他拿過2次總冠軍賽MVP的經驗，陳俊秀也趁著10天休兵期調整出揮棒的感覺，希望外界「你們再看看吧」。

中華職棒總冠軍賽將在明天開打，兄弟先打挑戰賽，猿隊例行賽最後一場在25日，休了整整10天，陳俊秀趁機調整季賽不好的地方，他說：「有找到方式，效果不錯，找到自己想要的感覺，打起來比較順。」至於是什麼方式？陳俊秀神秘一笑說：「自己的方式。」

陳俊秀今年季賽打擊率2成52看似不差，但跟自己前5年都能在3成以上的打擊率就有落差，被帶入總冠軍賽名單他自己有點意外，總教練曾豪駒則解釋：「陳俊秀的台灣大賽經驗多，表現也很優異，今年季賽雖然沒那麼理想，但有維持住。」

曾豪駒日前更直指陳俊秀有機會成為總冠軍賽「Key man」，不過陳俊秀笑笑說：「我看到（標題）就滑過去，盡量不去看這些，不要想太多，想法就是幫助球隊就好。」

生涯打過5次總冠軍賽，陳俊秀今天練習前看起來老神在在，直呼：「很好玩啊，緊張也是有沒有辦法掌握機會的那種緊張。」

陳俊秀表示，自己就是把總冠軍賽當作短期盃賽、單淘汰的比賽去打，不用在意打擊狀況好或不好，「就是看機會來的時候有沒有辦法掌握住。」

陳俊秀也舉季後挑戰賽劉時豪3次雙殺打為例，「打得好不一定有好結果，總冠軍賽就是結果論，那是他打得強勁，如果斷棒，說不定就上壘、逆轉安打。」

陳俊秀 曾豪駒 樂天桃猿

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