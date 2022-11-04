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棒球／日本女高中生問真的每天吃咖哩？ 一朗：一年吃81天

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木一朗回應每天吃咖哩的傳說。 美聯社
鈴木一朗回應每天吃咖哩的傳說。 美聯社

鈴木一朗美日職棒生涯28年，留下不少「一朗傳說」，其中有個傳說是球員時間每天早上都吃同一種咖哩，昨天有女高中生向他提問，「現在還每天吃咖哩嗎?」一朗也對此做出回應。

一朗昨日代表他一手創建的的草野球隊伍「KOBE CHIBEN」在東京巨蛋與女高中生聯隊進行表演賽。賽後為女高中生們進行一場55分鐘的演講，有一名女高中詢問是否仍每天早上都吃咖哩，一朗回應，「這是個漫長的故事，只有在主場比賽才會在家每天吃，大聯盟一年有162場，所以一年大概會吃81次，客場比賽則是吃漢堡之類的食物。」

一朗也坦言與正常人相比，吃咖哩的頻率異常的高，不過這可能是他能保持出色成績的原因，「如果每天都吃一樣的東西，就會注意到細微的差別。即使是一樣的菜單，味道也會不同，我有這樣的感覺。」

味道 鈴木 漢堡 東京

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