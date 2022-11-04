棒球／日本女高中生問真的每天吃咖哩？ 一朗：一年吃81天

鈴木一朗美日職棒生涯28年，留下不少「一朗傳說」，其中有個傳說是球員時間每天早上都吃同一種咖哩，昨天有女高中生向他提問，「現在還每天吃咖哩嗎?」一朗也對此做出回應。 一朗昨日代表他一手創建的的草

2022-11-04 18:02