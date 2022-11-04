WBC／棒協速刪澄清票價文 網諷「此地無銀三百兩」
2023世界棒球經典賽A組預賽在台中洲際棒球場開打，票價昨日出爐，中華隊賽事最高價3200元，平均票價2200元，引發球迷熱議，棒協當晚發文火速澄清，表示並沒有參與票價制定，但卻被眼尖的網友發現該文已經刪除。
經典賽票價公布後，不少球迷表示票價實在太貴。對此棒協發聲明指出，「此次賽事由悍創公司取得承辦權利，悍創公司再委託本會協助辦理比賽賽務相關事宜，並無參與票價制定與販售事宜，若有相關票務、票價疑問，可洽詢悍創公司。」
但球迷卻對棒協的聲明並不買單，紛紛留言表示，「U23就在裝死」、「光速切割」、「甩鍋的速度真快」，這篇聲明文也在1小時內被刪除，原因不明，再度遭到網友質疑「此地無銀三百兩」。
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