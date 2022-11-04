日職／選王柏融火腿3號球衣 加藤豪將笑說想當四棒捕手

日本火腿今天舉辦加藤豪將入團記者會，向球迷秀出他的「3」號球衣，他也自曝從小就是火腿球迷，對於2006年冠軍特別難忘，對於在選秀第3指名被火腿挑中，他表示，「沒有比這更光榮的事了。」

火腿今天替加藤豪將今天舉辦入團記者會，加藤也披上3號球衣，火腿監督「Big Boss」新庄剛志問他，「你想守哪？」加藤開玩笑地回應，「第四棒捕手。」這番回應逗笑新庄剛志，他表示，「會讓加藤打第5、6棒，擔任二壘手。」

加藤也特別準備感言發給媒體，內容提到，「選秀那天在家剛起床，收到很多訊息，原來是獲得指名，還是第3順位，我瞬間從床上跳起來，想藉由在日本打球的經驗，讓自己成長，因此決定效力火腿。」

28歲的加藤豪將是史上第一位被美職選秀會選進，並登上過大聯盟、又被日職選秀會選中的日本籍選手。生涯在小聯盟奮戰10年，終於在本季首度登上大聯盟，留下7打數1安打的紀錄，新庄剛志表示非常看好加藤豪將能帶來即戰力。