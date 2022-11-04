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中職／台灣大賽開幕戰德保拉尬狂威 連13年洋投較勁

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
台灣大賽首戰，中信兄弟隊派出德保拉，樂天桃猿隊由狂威應戰。 聯合報系資料照
台灣大賽首戰，中信兄弟隊派出德保拉，樂天桃猿隊由狂威應戰。 聯合報系資料照

中華職棒總冠軍賽首戰先發投手今天公布，中信兄弟隊派出德保拉樂天桃猿隊由狂威應戰，總冠軍賽開幕戰連續13年上演洋投較勁。

德保拉連續兩年扛起開幕戰先發，去年他對上統一獅隊繳出8局無失分的表現，拿下勝投，而今年兩隊也都推出洋投先發，總冠軍賽上一次開幕戰有本土投手先發已經是2009年的廖于誠，前一次兩隊都推本土投手更要追溯到2006年統一獅隊潘威倫對上LaNew熊隊吳偲佑。

德保拉今年球季出賽24場拿下14勝4敗，防禦率2.44，162局投出158次三振，勝投數、三振數都位居聯盟第一，也是兄弟倚仗的王牌投手，季後挑戰賽已經扛起第一戰先發，到了總冠軍賽任務不變。

猿隊狂威本季出賽23場，戰績是13勝6敗，防禦率3.47，140局有100次三振，本季對戰兄弟更有著4勝0敗、防禦率3.65的好成績。

德保拉 統一獅 樂天桃猿

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