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日職／中日主場比賽驚傳用球被拍賣 當小偷的竟是執法裁判

聯合新聞網／ 綜合報導
中日龍主場疑似有裁判竊取未使用球拿去變賣。圖擷自youtube
中日龍主場疑似有裁判竊取未使用球拿去變賣。圖擷自youtube

裁判是棒球比賽的靈魂人物，比賽的一切結果，幾乎都是以裁判的判決為準，無論身價多高的球星，也必須對裁判老師敬畏三分。然而日本職棒近來，卻傳出有裁判竊取比賽用球，並拿到拍賣網站上變賣牟利的離譜事件，驚動警方介入調查。

根據日本媒體「NHK」報導，這起事件發生在6月，於愛知縣名古屋巨蛋舉辦的中日龍對讀賣巨人之戰。當時有一位50多歲的裁判趁機偷走沒使用過的比賽用球，並且在二手交易平台「メルカリ」等網站上，以家人的帳號販售這些用球牟利。中日龍則在7月時，有人發現未開封用球被放到拍賣網站上，立刻報警處理。

由於中日龍主場的用球，上頭都刻有比賽的日期和對戰組合，加上為了防止受到濕度、溫度影響而變質，每顆球送來時都有用特殊的塑膠袋包裝，到場後才由裁判一一拆開，再拿專用的砂摩擦光滑的表面，使其達到至可比賽的狀態，因此能接觸到未開封球的人並不多，從而讓警方鎖定了嫌疑人選，並在本月2日搜查這位涉嫌重大的裁判。

日本媒體「ディリー」報導，日本職棒聯盟事物局長井原敦，對這次的騷動公開向球迷及球團關係人員致歉，表示目前聯盟並沒有掌握太多細節，但一切都將配合檢警的搜查，以求瞭解事情的真相。

中日龍 棒球

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