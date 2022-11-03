WBC／中華隊票價引熱議 棒協緊急聲明：未參與制訂

2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽票價出爐，地主中華隊賽事門票最高價來到3200元，引起球迷熱烈討論，不少人誤以為售票與中華棒協有關，棒協只好緊急發布聲明，澄清僅協助賽務，未參與票價制定。

中華棒協聲明中表示，「2023年世界棒球經典賽（WBC)首輪預賽，將於明年3月在台中舉行，此次賽事由悍創公司取得承辦權利，悍創公司再委託本會協助辦理比賽賽務相關事宜，並無參與票價制定與販售事宜，若有相關票務、票價疑問，可洽詢悍創公司。」

經典賽中華隊被分在A組，台中舉行的預賽賽程票價在今天公布，中華隊出賽場次內野熱區票價最高3200元，另有2600、2000元等不同選擇，外野票價均一1000元，中華隊出賽平均票價為2200元；非中華隊場次內野500元，外野300元。