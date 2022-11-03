WBC／暌違10年 世界棒球經典賽明年3月重返台中洲際球場

暌違10年，台灣再度爭取到「世界棒球經典賽」2023年3月將在台中洲際棒球場開打，今天舉行賽事啟動記者會，台中市長盧秀燕表示，「一定會去看球賽」，此次賽事在台中舉行，歡迎國人一起到洲際棒球場，台中市將全力以赴與各單位合作，讓賽事圓滿成功。

世界棒球經典賽是台灣繼2013年後再度爭取成功，台中市列為全球四大舉辦城市之一獲首輪主辦權。今日記者會在主辦單位美國職棒大聯盟副總裁兼經典賽總裁Jim Small 與中華民國棒球協會理事長辜仲諒的見證下，正式宣告經典賽將在台中舉行，並由中國信託銀行董事長利明献宣布冠名贊助。

盧秀燕表示，棒球是國球，世界頂級棒球國際賽事能在台中舉行，對國家、城市都是肯定，很高興躍上世界舞台，上次2013年也是在台中舉行，睽違10年終於再回到台中，非常興奮。

盧秀燕說，台中地主職棒隊伍中信兄弟，也在日前成功進入總冠軍戰，期許中信兄弟成功二連霸，拿下總冠軍。這次賽程從明年3月8日至12日，其中3月8日是婦女節，身為六都唯一的女市長，相信當天比賽會是好兆頭，希望中華隊有好成績。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒說，台中氣候宜人，相當適合舉辦國際賽事，也強調盧市長是全國最挺棒球的縣市首長，期待明年3月登場的2023經典賽，國家隊能在台中洲際棒球場舒適的環境下，打出好成績，期待球迷進場為中華隊加油。

世界棒球經典賽總裁Jim Small表示，經典賽在全球擁有眾多球迷，此次首輪賽事將在台灣台中市舉辦，屆時將成為全球球迷矚目的焦點。

運動局長李昱叡表說，台中洲際棒球場是舉辦國際賽事的首選，舉辦多項重要賽事，2013年舉辦過WBC首輪預賽，其他包括洲際盃，世界盃、亞錦賽、奧運棒球八搶三資格賽、2019年世界12強棒球錦標賽，到近期的2022年U23世界盃棒球賽，球迷們在台中見證台灣棒球傲人成績榮登國際舞台，台中市與有榮焉。

運動局指出，2023世界棒球經典賽預賽共分A、B、C、D四組進行，A組賽事由中華隊、古巴、荷蘭、義大利及巴拿馬同組，預賽將取前兩名進軍東京複賽。

2023世界棒球經典賽預賽共分四組進行，其中A組預賽明年3月將在台中洲際棒球場熱鬧登場。